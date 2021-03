Suite Atlassian : comment réussir son implémentation ?

Les produits de la suite Atlassian sont très populaires dans le monde professionnel. Ils sont très performants et permettent un gain de temps considérable dans la gestion des équipes et des projets. Mais pour pouvoir profiter de tous leurs avantages, il est crucial de les implémenter convenablement dans votre infrastructure. Comment y parvenir ?

Faites-vous former

Afin de tirer pleinement profit des fonctionnalités uniques de la suite logicielle Atlassian, vous pouvez faire former vos équipes. Dans cette optique, il vous suffit de vous rendre sur un site spécialisé comme www.twybee.com où vous bénéficierez d’une formation complète dispensée par des formateurs certifiés Atlassian. Les formations sont modulaires et s’étendent en moyenne sur un à deux jours. Elles concernent généralement les outils phares de la suite : Jira et Confluence. Le premier est un logiciel de gestion qui comprend plusieurs modules à savoir : Jira Core pour les équipes métiers, Jira Software pour les équipes de développeur et Jira Service Management pour les équipes de support.

Quant à Confluence, c’est un puissant outil collaboratif qui permet de centraliser les informations de l’entreprise au sein d’une base de données accessible à tous les collaborateurs. Selon vos équipes et vos besoins, vous pourriez être intéressé par différents modules qui répondent à des objectifs spécifiques :

Se servir de Jira au quotidien,

Devenir un administrateur Jira,

Maîtriser les fonctionnalités de Jira dédiées aux équipes de support,

Maîtriser les fonctionnalités de Jira axées sur le développement agile,

Utiliser et gérer efficacement Confluence.

Si vous le souhaitez, les formations peuvent se dérouler dans vos locaux (intra-entreprise) ou dans les locaux du formateur (inter-entreprise). De plus, au cas où vous auriez des attentes spécifiques, vous pouvez bénéficier d’une offre personnalisée qui saura répondre à vos besoins.

Exploitez la documentation de la plateforme

Sur le site d’Atlassian, vous pouvez consulter la documentation officielle des différents produits de sa suite. Celle-ci est d’ailleurs très fournie. Dans le cas de Jira par exemple, vous pourrez y trouver :

Un aperçu du logiciel qui vous donne l’occasion d’apprendre son jargon,

Un guide de démarrage rapide dans lequel vous apprendrez à configurer votre tout premier projet,

Une liste complète des bonnes pratiques à adopter pour exploiter tout son potentiel…

De plus, de nombreux tutoriels et guides sont également disponibles pour vous aider à vous familiariser avec les produits de la suite Atlassian. Par ailleurs, la FAQ disponible sur la plateforme peut lever le voile sur certaines de vos préoccupations.

Renseignez-vous sur Internet

De nombreuses ressources sont également disponibles sur le web pour vous aider à affiner vos connaissances des outils de la suite Atlassian. Ainsi, en consultant certains sites Internet, vous pourrez trouver des tutoriels, des guides d’utilisateur pour apprendre à gérer un projet agile, des informations sur les cas d’utilisations et bien d’autres ressources gratuites. De plus, si la langue n’est pas une contrainte pour vous, vous pouvez également visiter le web anglophone qui sera certainement plus fourni.

Voilà donc les options qui s’offrent à vous pour réussir l’implémentation de la suite Atlassian dans votre entreprise. Elles présentent toutes des avantages. Toutefois, si vous souhaitez avoir rapidement les compétences qu’il faut pour booster la productivité de vos équipes, la formation est la meilleure option.