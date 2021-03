Les avantages du VTC/Taxi

Ces derniers temps, on constate que conduire sa propre voiture en ville est devenu un véritable parcours du combattant. Les professionnels sont les premiers à en faire les frais, surtout lorsqu’ils doivent assister à des réunions et à des rendez-vous d’affaires. Embouteillages, recherche d’une place de stationnement, coût élevé du parking dans les villes… Autant d’éléments qui favorisent le recours aux services des VTC. Quels sont les avantages ?

Le VTC/taxi, une solution écologique et responsable

Dans les villes de Lyon et de Villeurbanne, la pollution atteint parfois des niveaux inquiétants. Par ailleurs, les épisodes de pic de pollution sont de plus en plus fréquents. En tant que citoyen, vous avez le devoir de contribuer à la réduction de la pollution. Pour ce faire, vous pouvez louer un taxi électrique à Villeurbanne au lieu de conduire votre véhicule. Ce serait un véritable acte écoresponsable.

Autre fait à savoir : depuis quelques mois, un arrêté apporte une nouvelle mesure de restriction de la circulation. En effet, les véhicules qui présentent une vignette Crit’Air de classe 0 à 2 sont les seuls autorisés à circuler dans les communes de Lyon et de Villeurbanne.

Le VTC/taxi : pratique au quotidien

Il n’y a rien de plus stressant que d’être bloqué dans un embouteillage au volant de sa voiture. C’est aussi frustrant de vivre chaque jour cette peur de rater son train ou d’être en retard pour une réunion importante. Grâce au VTC/taxi, vous ne vous heurterez plus à ce genre de problème. En effet, les chauffeurs connaissent généralement sur le bout de ses doigts les moindres recoins de la ville. Ils peuvent donc choisir le trajet le plus court et ainsi éviter les bouchons. Vous aurez donc la garantie d’arriver à l’heure à destination.

Si vous vous déplacez souvent pour des réunions ou des rencontres professionnelles avec un timing bien serré, le recours aux services d’un chauffeur VTC reste une option avantageuse.

Une solution simple et pratique pour les déplacements quotidiens

Ces derniers temps, la recherche de parking est devenue une problématique majeure, surtout dans les grandes villes. C’est normal, car le nombre de véhicules en circulation ne cesse d’augmenter. Ce qui n’est pas le cas des parkings disponibles.

Que ce soit près de l’aéroport ou devant la gare, il est parfois difficile, voire impossible, de trouver un stationnement de libre, selon les heures de la journée. Certes, il existe des parkings payants. Mais il ne s’agit pas de l’option la plus attrayante, compte tenu du coût souvent très élevé. Même les grands immeubles dans lesquels se situent certaines entreprises ne disposent plus de parkings libres pour accueillir leurs visiteurs.

Si vous souhaitez vous rendre avec votre voiture particulière sur un tel site, il peut s’avérer très difficile d’y trouver une place de stationnement.

Vous serez probablement contraint de laisser votre voiture à des centaines de mètres du lieu de rendez-vous. En revanche, si vous louez un VTC ou un taxi électrique, le chauffeur vous déposera directement devant le bâtiment. Une solution particulièrement pratique pour de tels déplacements et qui vous permettra d’arriver sereinement à votre rendez-vous.