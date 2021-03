Web : comment améliorer ses points de présence ?

Afin de faire connaître votre entreprise et de la rendre visible, une forte présence sur le web est obligatoire. En effet, il est devenu difficile, voire impossible, de promouvoir vos produits et services sans internet, et sans une présence effective et efficace. Une telle difficulté s’explique par la rude concurrence qui existe entre les entreprises d’un même secteur d’activité. Quels sont donc les points de présence sur le web ? Comment les améliorer ?

Quels sont les principaux points de présence web ?

Les points de présence web sont les canaux par lesquels vous matérialisez l’existence de votre entreprise sur la toile. Lorsqu’ils sont bien exploités, isl contribuent grandement à la visibilité et à la croissance de votre activité. Ils se déclinent sous différentes formes et le choix de l’une ou de l’autre se fait en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de vos perspectives d’avenir.

La mise en place de points de présence web requiert un certain niveau d’expertise. Pour ce faire, il est recommandé de recourir aux services d’AJM, ou de toute autre agence digitale polyvalente, qui sont les mieux à même de vous conseiller quant à vos stratégies de référencement. Il est des points de présence qui, compte tenu de leur importance et de leur rôle stratégique dans votre visibilité, sont communs à toutes les entreprises, peu importe leur secteur d’activité. Nous pensons entre autres à votre site web, au référencement naturel, aux réseaux sociaux, ou aux annuaires web. En outre, la newsletter, l’emailing et l’utilisation de chatbot pour la relation client sont aussi des exemples d’outils utiles pour booster votre visibilité.

Comment améliorer ses points de présence ?

Il existe différentes astuces pour améliorer votre présence sur ces différents points. Par exemple, avoir un site web de qualité est la première étape d’une bonne visibilité. Une plateforme dédiée à votre entreprise permet de mettre en avant vos produits et vosn services. Pour cela, elle doit respecter les standards en matière de création de sites, tout comme elle doit tenir compte des dernières tendances web (responsive design, adaptation mobile, ergonomie). Elle doit aussi être tenue régulièrement à jour et correspondre à votre image de marque.

Les réseaux sociaux sont par ailleurs d’importants leviers de visibilité sur la toile aujourd’hui. Logiquement, il faudra aussi miser sur leur utilisation dans votre stratégie de communication, et selon votre activité, une présence sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn sera nécessaire. Cependant, en plus de disposer de comptes sur ces médias, nous vous conseillons de publier régulièrement du contenu, de travailler votre bio, et d’être au plus près de votre communauté. Un compte Google My Business sera aussi nécessaire.

Tout aussi important que la création de sites internet, l’optimisation pour les moteurs de recherches reste le levier par excellence d’acquisition de trafic et de conversion. Le référencement naturel vous permet d’être bien positionné au niveau des résultats de recherches associées à votre activité. Pour un référencement de qualité, il faudra cibler les bons mots-clés, travailler vos contenus et les optimiser pour Google et les internautes.

Pour certains, l’emailing est une approche marketing obsolète. Pourtant, il demeure l’un des outils les plus efficaces pour rester en contact avec vos clients et vos cibles sans être intrusif. En plus de les fidéliser, il favorise l’augmentation du trafic sur votre site web. Grâce à l’emailing, vous tenez informés vos clients sur les actualités de votre entreprise.