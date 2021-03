Téléphonie : la fin du RTC cible business

La fin du RTC, ou plus précisément l’arrêt des différentes lignes analogues, est une occasion pour les entreprises et sociétés d’assurer leur rentabilité. C’est en effet le moment d’accélérer l’évolution du VoiP et de moderniser les diverses solutions de téléphonie. Vous désirez en apprendre davantage sur les enjeux de l’abandon de ce système de communication ? Lisez donc cet article qui vous propose un point complet.

Différence entre RTC et VOIP

Le réseau téléphonie communautaire (RTC) existe depuis plus de 40 ans. Sans surprise, ce bon vieux système de téléphonie fixe disparaît pour laisser place à un nouveau système de communication communément appelé « VOIP ». En effet, le réseau de téléphonie RTC est devenu plus cher ces dernières années et moins pratique puisqu’il consomme davantage d’énergie. Pour en savoir plus sur la transition de nos méthodes de communication de RTC à VoiP, vous pouvez consulter le site www.guide-voip.com. Par ailleurs, l’ancien réseau de téléphonie a un faible débit, ce qui fut nettement amélioré par le nouveau système par internet. La VOIP ou encore voix sur IP est ce nouveau système de communication qui fournit des services beaucoup plus qualitatifs, sans pour autant utiliser davantage d’énergie. Il permet aussi d’établir une communication bidirectionnelle, ce qui est effectivement plus difficile avec le réseau RTC. L’efficacité de ce nouveau service de communication fait que les différentes entreprises l’adoptent déjà en masse.

Des transmissions de données plus fluides

Avec la VOIP, il est désormais possible de faire plus d’un appel téléphonique sur une même ligne fixe. Dès lors, on peut facilement ajouter des lignes téléphoniques au sein d’une entreprise sans utiliser des lignes matérielles supplémentaires. De même, avec la Voix sur IP, les différentes fonctionnalités habituellement facturées par les sociétés de télécom sont à présent plus simples d’accès.

Par ailleurs, les communications unifiées sont désormais sécurisées avec ce nouveau système de communication. Autrement dit, la VOIP permet de s’intégrer à d’autres services présents sur le NET, à l’instar des messageries instantanées, des conversions vidéo et autres.

La multiplication de nouveaux services

Avec l’abandon du RTC au détriment du VOIP, une multitude de services sont devenus accessibles dans presque tous les terminaux téléphoniques IP. Dès lors, il est possible d’avoir accès à de nombreuses options très pratiques avec les sonores HD, les kits oreillettes, etc. Chez les opérateurs, ces services font partie des offres généralement comprises dans les forfaits (illimités). En cas d’hébergement, l’intérêt est que la facturation puisse être effectuée par mois ou par utilisateur.

L’audit

Grâce à ce nouveau réseau de communication, les collaborateurs multiéquipés peuvent maintenant disposer d’un numéro unique, et ils peuvent utiliser une messagerie unifiée. Ainsi, les collaborateurs peuvent répondre à tous leurs besoins matériels, et optimiser la gestion de leur entreprise afin d’accroître la productivité. En outre, le réseau IP permet de piloter en temps réel tous les sites ainsi que les droits d’accès via une seule interface. De même, il offre à ses utilisateurs un annuaire centralisé multi terminal et multisite.

L’abandon de la téléphonie RTC a finalement favorisé le développement d’un nouveau réseau appelé VOIP qui s’avère plus efficace que le précédent. Il est donc logique qu’un nouveau business se soit créé autour de ce dernier.