PDF : le format de fichier pour travailler comme un pro

Vous pouvez l’utiliser en tant qu’image PDF, éditer des graphiques, enregistrer un traitement de texte ou présenter des feuilles de calcul provenant d’Excel. La praticité du format de fichier PDF vient du fait qu’il peut accueillir toutes sortes de contenus convertis, scannés ou numérisés.

Un fichier PDF en quelques mots

Actuellement, les documents PDF sont les plus couramment utilisés par rapport aux autres formats de fichier. C’est un format de fichier qui a été développé par Adobe. Lorsque vous travaillez avec des PDF, vous bénéficiez d’une totale tranquillité d’esprit grâce aux nombreux avantages qu’il offre.

Pour une lecture PDF et une impression, vous devez installer sur votre ordinateur le logiciel Adobe Acrobat Reader. Sinon, téléchargez la version gratuite pour votre tablette ou smartphone.

IlovePDF rend le format PDF comme étant le format par excellence

Le format de fichier PDF présente plusieurs avantages incroyablement intéressants par rapport aux autres formats de fichiers courants tels que les documents Word ou Powerpoint. Vous pouvez par exemple sur IlovePDF éditer un PDF en ligne et bénéficier de nombreuses fonctionnalités. Voici d’autres avantages pour lesquels le format PDF a été adopté comme étant le format par excellence.

La portabilité

Comme son nom l’indique : Portable Document Format, un document PDF peut vous suivre partout. Vous pouvez transférer et déplacer des fichiers sans compromettre le contenu. Ce qui n’est pas le cas pour des fichiers de Microsoft Word par exemple. Comme vous l’aurez déjà sans doute remarqué, en essayant d’ouvrir un fichier en format Word, un message indique parfois que des polices peuvent manquer. Par conséquent, la mise en page n’est plus fidèle au document créé. Avec un fichier PDF, les images, le texte et les tableaux gardent la mise en forme d’origine.

La compatibilité

La plupart desapplications et des navigateurs d’aujourd’hui peuvent prendre en charge les formats PDF. Et les systèmes d’exploitation sont déjà livrés avec des applications préinstallées pour ouvrir un fichier PDF plus facilement. Vous n’aurez aucun souci à ouvrir un même fichier PDF sous Windows, Mac Os ou Linux et avoir exactement le même affichage.

La fiabilité

Quel que soit le support sur lequel vous visualisez votre fichier PDF, il affichera toujours les données exactement de la même manière. Ce qui offre au format PDF un attrait très professionnel. Les documents PDF qui s’échangent entre plusieurs utilisateurs sont authentiques.

Comment convertir un document au format PDF ?

Rien de plus simple pour convertir les fichiers Word en PDF avec IlovePDF :

Ouvrir le fichier Word (.docx) que vous souhaitez convertir au format PDF

le fichier Word (.docx) que vous souhaitez convertir au format PDF Cliquez sur le Menu Fichier

Sélectionnez Enregistrer sous

Dans la barre Type, cliquez sur PDF pour enregistrer le document en format PDF.

Vous pouvez également utiliser PDF Creator pour créer un fichier PDF sans dépendre de Word. Ce logiciel est à télécharger. Et pour les autres conversions, procédez comme si vous alliez imprimer un document. Mais au lieu de choisir l’imprimante, sélectionnez PDF Creator en tant qu’imprimante virtuelle, puis, enregistrez.

Pour les documents avec des extensions en txt, jpeg, xlsx, png, odt ou gif, le meilleur moyen de les convertir est d’utiliser des convertisseurs en ligne disponibles sur IlovePDF. Vous pouvez même transformer un document en Powerpoint (.ppt) en PDF.

Si vous pouvez convertir autant de documents en PDF, sachez également qu’il est possible de modifier un document PDF. Vous pouvez utiliser un éditeur PDF sur IlovePDF ou ouvrir un document PDF et cliquer sur Outils. Puis, sur modifier le PDF. Vous pouvez alors modifier le texte, ajouter des annotations ou créer des formulaires supplémentaires.

Maintenant que le PDF n’a plus de secret pour vous, vous pouvez l’utiliser sans hésitation. Les fichiers en PDF sont universels et riches en fonctionnalités. Ils vous rendront vite plus productif et vous feront gagner du temps.