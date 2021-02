La crédibilité de votre entreprise passe par votre site Internet (et ses photos)

Vous êtes blogueur, e-commerçant, ou même à la tête d’une entreprise physique ? Dans tous les cas, si vous cherchez à faire des ventes, Internet est une aide précieuse pour vous.

En 2021, l’utilisation du web s’avère être fondamentale pour se faire connaître et gagner des clients. Avoir un site Internet, c’est le plus important. Pourtant, il faut savoir bien faire les choses, car c’est votre crédibilité professionnelle qui est en jeu.

Optimiser son site internet

Pour que le site puisse avoir des visiteurs, il faut le référencer. Il y a deux approches : le référencement naturel et le payant.

Le SEO, votre allié

Votre site a peu de chance d’être visible sur Google si vous ne vous intéressez pas au référencement naturel. Pratiquer le SEO, c’est miser sur une stratégie pour plaire à l’algorithme de Google. Le but : remonter le plus haut possible dans les résultats de Google afin d’avoir des visiteurs.

C’est une stratégie gratuite, mais qui demande de la patience. Les résultats peuvent être longs à arriver. Il faut donc avoir le temps, mais aussi des connaissances techniques car le SEO ne s’improvise pas. Suivre une formation ou faire appel à un professionnel vous permettra d’avoir un site bien optimisé. Ces dépenses seront vite rentabilisées.

Un site optimisé est un site qui est crédible. En effet, les internautes ont tendance à faire confiance aux sites placés dans les premiers résultats de Google. Souvent, en visitant ces pages, l’internaute trouve une réponse à sa question : il aura donc un a priori positif à propos de votre site.

Attention au référencement payant

Le SEA est une autre méthode de référencement. Ici, il s’agit de payer pour que votre site apparaisse en haut de Google. Cela semble être une bonne stratégie car nous savons que les utilisateurs cliquent en grande majorité sur les 3 premiers résultats du moteur de recherche.

Mais le référencement payant a un piège. En effet, dans la SERP (la page des résultats de Google), les sites qui sont présents grâce au SEA sont indiqués. Le petit encart “annonce” prévient les utilisateurs que vous avez payé pour être visible.

Certains utilisateurs vont quand même cliquer dessus, mais la majorité d’entre eux ignorent ces annonces et ne font confiance qu’aux résultats naturels.

Le rôle des images sur le site Internet

Un site internet qui n’a pas de média, c’est un peu triste. Il est important de placer des photos de temps en temps, que ce soit dans un article de blog ou dans une page fixe. D’une part, cela permet d’aérer la page. D’autre part, si elles sont bien référencées, elles feront gagner des points à votre site. Et puis elles peuvent illustrer des propos, rendre un message plus compréhensible.

La photographie du propriétaire du site

La photographie corporate a une place importante lors de la création d’un site Internet. Généralement, ce type de photographie est réservé aux portraits photos, d’une personne ou d’un groupe. Dans le cadre d’un site Internet, il peut s’agir de prendre en photo le gérant du site. Image qui sera ensuite postée sur la page à propos.

La page à propos sert de présentation. Grâce à elle, le lecteur peut savoir qui gère le site, et quelles sont ses intentions. Elle peut créer un lien avec l’internaute et renforcer la confiance qu’il vous accorde.

Avec une photo de qualité, le lecteur peut clairement savoir qui vous êtes. Faire confiance à quelqu’un est souvent plus simple si l’on sait à quoi cette personne ressemble physiquement.

Les images des produits que vous vendez

Cependant, la photographie a d’autres utilités. “Les humains ne sont pas les seuls à avoir le droit à de belles photos. Vos produits doivent aussi être mis en scène avec magnificence ! », argumente Anne-Sophie, photographe d’entreprise à Lyon.

En effet, la photographie professionnelle peut également servir pour les produits que vous vendez. Cela concerne surtout les e-commerces. L’image du produit influence énormément le comportement des acheteurs. Si elle est de mauvaise qualité, le produit ne sera pas vendu.

Faire appel à un photographe professionnel rendra donc votre site, et votre entreprise beaucoup plus crédible. Une photo pro est agréable à regarder.

Si vous souhaitez la prendre vous-même, équipez-vous d’un bon appareil photo, et trouvez une bonne lumière. N’hésitez pas à tester plusieurs angles et à être original.