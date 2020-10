3 conseils pour réussir et suivre vos campagnes de netlinking

Le backlinking est une méthode de référencement naturel qui consiste à créer des liens entre les différents sites internet. Le but est de se positionner le plus haut possible sur la page des résultats de Google pour générer un trafic conséquent.

Cependant, cette méthode peut vous propulser directement sur la première page ou au contraire, vous pouvez subir une pénalité de la part du moteur de recherche. Alors, suivez ces quelques conseils pour apprendre à mettre en place une bonne campagne et la suivre sur le long terme.

Trouver des partenaires

Avant d’aller vous présenter aux autres sites web pour proposer une campagne de netlinking, vous allez devoir vous assurer d’avoir de bonnes métriques SEO. En effet, personne ne va vouloir collaborer avec vous si vous ne respectez pas les bases du référencement naturel. Ainsi, vous devez proposer du contenu pertinent et qualitatif. Vous devez également utiliser des balises html pour mettre vos propos en avant. De plus, si vous écrivez sur un thème bien précis, vous allez devoir identifier les mots-clés importants et les utiliser sans en faire trop. Pour vous donner un ordre d’idée, les mots-clés sont les mots que les internautes vont taper dans la barre de recherche Google pour trouver ce qu’ils recherchent.

Lorsque vous proposez à un partenaire d’échanger des liens avec vous, vous devez impérativement vérifier ses métriques SEO à l’aide d’outils spécialisés comme Semrush ou Trust flow. Vous allez devoir faire des échanges avec des sites web qui ont des métriques SEO égales aux vôtres ou supérieures. De plus, vous devez partager un thème. Le lien vers lequel vous allez renvoyer vos lecteurs doit les intéresser et leur apporter de l’information supplémentaire.

Certaines plateformes comme Boosterlink ont été créées pour mettre en relation les personnes qui désirent échanger des liens. Ainsi, vous avez l’assurance de tomber sur des sites internet sérieux qui ont de bonnes métriques SEO et qui ont le même but que vous : gagner des places sur la page des résultats de Google.

Qu’est-ce qui peut pousser Google à vous mettre une pénalité ?

Avant les dernières mises à jour, les sites web étaient suroptimisés grâce aux échanges de liens. Ainsi, tout le monde se permettait de renvoyer leurs lecteurs sur des sites parfois complètement loufoques. Le but était de créer un maximum de liens pour se référencer le mieux possible. Or, la qualité n’était pas au rendez-vous. Les mises à jour de Google sont venues bouleverser la donne. Le moteur de recherche fait désormais la chasse à ceux qui pratiquent ce genre de méthodes.

Désormais, vous risquez une pénalité de la part de Google. L’entreprise peut décider de vous déclasser totalement de ses résultats ou de vous propulser à la dernière page. Vous ne générez plus aucun trafic.

Pour éviter un tel désastre, vous devez sélectionner vos partenaires avec soin. Le lien vers lequel vous renvoyez vos lecteurs doit être pertinent, bien écrit, doit apporter de l’information et doit avoir un lien avec votre article.

Toujours garder un œil sur ses liens

Les backlinks ne sont pas éternels. Il se peut qu’un site vers lequel vous renvoyez devienne tout à coup obsolète ou change son contenu. Vous devez impérativement les vérifier régulièrement. Remplacez rapidement les liens morts. Vérifiez également que votre partenaire a toujours de bonnes métriques et ne subit pas lui-même des pénalités.

Des outils peuvent vous aider à garder un œil sur vos liens. C’est notamment le cas de Majestic SEO. Cet outil va vous permettre de savoir exactement combien de sites renvoient leur trafic vers le vôtre, quels sont les domaines puissants qui renvoient vers votre site et quels sont les liens qui sont désormais morts sur vos articles. Ce travail peut se faire manuellement, mais vous allez devoir vous armer de patience.