Tout savoir sur le dernier iPhone SE

L’iPhone SE est un smartphone mythique des lignes de production des industries Apple. Cette Spéciale Édition (SE) apparue pour la première fois sur le marché en mars 2016 est mise à nouveau à l’honneur. En effet, la firme de Cupertino a décidé de reconduire l’opération depuis avril 2020 avec un modèle revisité de ce digne successeur de l’iPhone 6. Que penser de l’iPhone SE ?

iPhone SE : le modèle d’origine

L’arrivée sur le marché de l’iPhone SE en 2016 a longtemps marqué les esprits. Si cette série a été bien accueillie, c’est parce qu’elle est l’héritière du redoutable iPhone 6 et bénéficie de son hégémonie. Ces smartphones assez particuliers sont encore très recherchés aujourd’hui, mais ne sont plus en production depuis 2018. Pour en obtenir un, l’achat de téléphone reconditionné demeure la meilleure manière recommandable afin d’éviter l’arnaque.

L’iPhone SE actuellement sur le marché, marque la deuxième génération de cette édition spéciale. Ce téléphone tourne également une grande page car n’étant désormais lié à l’iPhone 6 que d’apparence. À l’intérieur, un grand écart se creuse. Quelles sont alors les nouveautés ?

iPhone SE : le modèle 2020

Cette édition 2020 de l’iPhone SE profite pleinement des dernières technologies exploitées pour la conception des séries iPhone 11. Elle embarque donc la dernière puce en date chez Apple notamment l’A13 Bionic. Elle arbore l’écran Retina HD qui procure un affichage détaillé à chaque pixel près. Couplée à la technologie True Tone, elle offre des réglages intelligents pour protéger les yeux.

De plus, la taille anciennement de 4 pouces est désormais passée à 4,7 pouces et rappelle les précédents iPhone 7 et 8. Ceux-ci sont d’ailleurs disponibles dans les magasins reconditionnés. La caméra frontale de 7 Mpx permet de réaliser des photos et vidéos en full HD. Quant à la caméra dorsale de 12 Mpx, elle permet des réalisations vidéos en 4K, avec la possibilité de zoomer jusqu’à 5 fois. Sa fonctionnalité « ralentie » est limitée à 60 ips pendant l’usage 4K et peut monter à 240 ips en full HD.

En matière de reconnaissance digitale, le fameux bouton d’accueil fait son grand retour sur iPhone SE 2020 et est équipé du Touch ID. Cette fonction est également compatible avec l’Apple Pay. Pour ce qui est de l’opérateur GSM, il propose deux cages SIM, dont une eSIM.

Que pensez de l’iPhone SE ?

L’iPhone SE est un smartphone qui est inscrit dans le milieu de gamme. Au vu de ces composants, ce modèle chamboule les codes habituels que l’on retrouve sur la majorité des téléphones de ce registre.

Comme tous les téléphones de la désormais plus grande entreprise cotée en Bourse, il respecte la protection des données utilisateurs par chiffrement. Son design ancien n’est pas forcément à son avantage, mais c’est aussi ce qui fait son charme. Les personnes qui veulent un téléphone reconditionné ou une forme de mise à jour de l’iPhone 6, 7 et 8, vont être comblées, mais aussi ceux qui désir un téléphone neuf.

La qualité de son appareil photo principal est tellement impressionnante que vous oublierez qu’il a une seule caméra. Par contre, la caméra frontale offre un angle plus restreint. Il est possible de l’utiliser pendant une demi-journée de façon intense, car sa batterie peut tenir pendant 24 heures. Ce qui est un avantage quand vient l’envie de jouer, regarder des films, ou même réaliser des vidéos en 4K. Tous ces usages d’applications s’effectuent sans bug ni ralentissement d’affichage à cause de la puce de 13e génération.

Par sa compatibilité avec les technologies de chargement d’énergie actuelles, vous pouvez le charger sans fil et en express (50 % en 30 minutes). Bien qu’acheté avec un câble de 5 W, il supporte aisément un cordon de 18 W. Grâce à son architecture système iOS 13, ce smartphone peut espérer une longue vie, car il s’avère être compatible aux fonctionnalités à venir. Seules les mises à jour seront indispensables.

Certifié IP67, l’iPhone SE peut rester immergé 30 minutes dans l’eau pour une profondeur maximale de 1 m. Proposé à un prix abordable de 489 €, il incarne mieux pour le milieu de gamme sur le marché.