Accroître l’efficacité en entreprise en investissant dans un outil de gestion performant

Acquérir en efficacité est un enjeu majeur en entreprise. C’est la clé d’une meilleure productivité, permettant de booster le chiffre d’affaires. Avec l’avènement du digital, les outils de gestion ont permis l’atteinte de cet objectif. Performants et faciles à prendre en main, les nombreux logiciels et applications garantissent un meilleur rendement, quel que soit votre secteur d’activité. On vous propose d’ailleurs de découvrir les meilleurs pour votre entreprise.

Sage : logiciel de gestion financière

Sage est un logiciel de gestion financière et de comptabilité qui apporte aux entreprises des solutions innovantes au niveau de la gestion des finances, notamment grâce à la création d’un tableau de bord. Étant continuellement mis à jour, cet outil de gestion est à la pointe de la technologie.

Le module de comptabilité

Le logiciel Sage Saari permet l’élaboration de journaux, où seront répertoriés les opérations comptables journalières. Il permet également l’établissement des postes budgétaires. Cette fonctionnalité favorise une bonne gestion des fonds de roulement. Enfin, le logiciel permet d’établir le paramétrage des comptes TVA et autres.

Le module de gestion commerciale

Comme chaque entreprise commercialise ses propres produits, Sage leur permet de créer des articles selon leurs besoins. Le logiciel simplifie donc la gestion commerciale. De plus, il propose la prise en charge des représentants commerciaux. En outre, il facilite la gestion du personnel, étant en même temps un logiciel de paie performant.

Mypixid : une application smartphone offrant des solutions pratiques

Mypixid est une application pour téléphone mobile qui s’adresse aux entreprises et aux intérimaires et qui gère les besoins de main d’œuvre. Il regroupe essentiellement les bulletins de salaire, les contrats de travail et les relevés d’heure. Disponible sous Android et iOS, le logiciel de gestion mypixid permet donc :

Aux salariés intérimaires de gérer plus facilement leur contrat de travail. Dès que l’agence envoie leur relevé d’heures de travail, les salariés en intérim sont notifiés dans l’immédiat.

de gérer plus facilement leur contrat de travail. Dès que l’agence envoie leur relevé d’heures de travail, les salariés en intérim sont notifiés dans l’immédiat. Aux entreprises de recevoir les contrats et les factures dématérialisés, puis d’y apposer une signature électronique.

Si une entreprise propose par exemple du travail en intérim, elle va contacter une agence d’intérim rapidement. Grâce à Mypixid, le contrat de travail temporaire sera exporté depuis le logiciel métier, permettant une édition plus simple du bulletin de salaire. De plus, cette appli mobile rend les formalités juridiques et les procédures moins complexes. En effet, le travailleur temporaire pourra signer le contrat d’intérim bien avant d’intégrer l’entreprise-cliente.

Proposant un stockage sur appareil mobile via l’application, Mypixid permet de faire des économies en déplacements, archivages et en frais d’envoi. L’intérimaire n’aura plus à se rendre continuellement à l’agence de travail.

Kiwili : logiciel de création et gestion de tâches

Kiwili est un logiciel de gestion de tâches qui constitue un bon moyen pour manager sa charge de travail quotidienne. Cet outil tout-en-un est aussi un logiciel de comptabilité qui permet l’élaboration de factures et devis. Disposant d’un CRM en ligne, c’est une solution de gestion de projets pratique, comprenant en même temps un logiciel de feuilles de temps en ligne. Les utilisateurs peuvent être alertés par mail ou par SMS sur le suivi des tâches.

Google Drive : une appli Android de gestion

Google Drive fait partie des applications pour Android permettant de stocker des fichiers sur le cloud et de créer une communauté. C’est un outil indispensable pour toute entreprise car il permet de consulter, modifier, partager ou commenter différents documents comme des dossiers, des musiques, des images ou des vidéos.

Google Drive est accessible depuis un smartphone, une tablette ou n’importe quel poste de travail. Son utilisation est simple et s’assimile à celui d’un e-mail, mais il est beaucoup plus intuitif et facile à prendre en main.