3 raisons pour lesquelles vous devez avoir une bonne communication web

Pour se pérenniser et connaitre un développement fulgurant, une entreprise se doit de communiquer. Sans cela, elle ne peut se distinguer de ses concurrents.

Mais, si avant cette communication était basée sur les flyers, les prospectus, les catalogues, aujourd’hui elle passe par internet. Ce dernier s’est imposé comme l’outil marketing inévitable du 21e siècle. Mais il ne faut pas communiquer pour communiquer.

La concurrence sur le web devenant, chaque jour, très tendue, il est important de mettre en place une bonne communication digitale pour un bon résultat. Découvrez ci-dessous les raisons.

Pour optimiser votre référencement web

L’objectif premier d’une communication est de se faire connaitre ou d’être visible. Et pour y arriver sur internet, il vous faut jouir d’un bon référencement. Cela permet à votre site de se positionner dans les premiers résultats des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo…).

Une chose qui n’est pas facile quand on sait qu’il existe plus d’un milliard de sites web sur internet et que Google indexe environ 30 000 milliards de pages. Autre chose, les internautes s’intéressent généralement qu’aux 3 premiers uniquement. Considérant toutes ces réalités, il devient indispensable d’adopter une bonne stratégie digitale afin d’avoir un site bien optimisé.

Ce n’est qu’à ce prix que vous pourrez apparaître dans les premiers résultats quand votre public cible va taper les mots-clés pertinents dans la barre de recherche. En plus, l’optimisation de votre référencement naturel rend votre site plus performant pour le SEM. Vous pourriez ainsi trouver de nouveaux clients.

Pour améliorer votre taux de conversion

D’abord, qu’est-ce qu’un taux de conversion ? Pour les non-initiés, il s’agit du pourcentage d’internautes ayant effectué une action appelée « objectif » par rapport à un public cible. En e-commerce, « l’objectif » est en général que le visiteur achète sur le site.

Le taux de conversion d’un e-commerce est donc la proportion d’achats sur un site web donné par rapport au nombre de visiteurs uniques ayant parcouru le site. Sans une bonne communication digitale, vous ne pourrez en aucun cas améliorer le taux de conversion de votre site.



En effet, beaucoup d’entrepreneurs pensent qu’il suffit de générer du trafic sur leurs sites pour accroître leur chiffre d’affaires. Non ! Augmentation de visiteurs sur un site n’est pas synonyme d’augmentation de commandes. Le mieux est de recourir à des techniques pour améliorer votre taux de conversion.

Vous devez par exemple fournir aux potentiels clients un parcours répondant à toutes leurs attentes. Assurez-vous qu’ils accèdent au site et aux services proposés sans difficulté. Ne négligez pas aussi l’expérience client. Vous pourrez ainsi avoir des prospects qui achètent presque à tous les coups.

Pour améliorer votre image de marque

Une bonne communication web vous garantit une image de marque de qualité. En effet, l’image de marque est primordiale, voire vitale, pour représenter fidèlement l’approche de votre entreprise. Elle désigne « l’ensemble des représentations mentales/affectives et des jugements de valeur associés à une entreprise ou à une marque ».

Elle permet de bâtir une conscience autour de votre marque et d’améliorer la confiance d’un client. Si vous communiquez bien sur votre entreprise en soignant correctement votre image, votre public cible aura une bonne impression sur vos produits ou services. Votre client agira à titre de porteur de cette perception. Il contribuera à la renforcer et à la partager.

De ce fait, vous allez vous différencier positivement de vos concurrents et vos activités connaitront une montée en puissance.

À l’opposé, lorsque votre image fait défaut, cela peut se traduire par une mauvaise opinion de votre entreprise. Et comme conséquence, vous pourriez réaliser une grande perte de ventes.

Bon à savoir : Les éléments qui constituent la communication digitale sont le site web d’entreprise, les plateformes de diffusion (les blogs, les réseaux sociaux, les annuaires, les forums de discussion, etc.) et le contenu (les articles de blog, les articles de présentations, les articles promotionnels, les billets sur les réseaux sociaux, les vidéos d’entreprise…).