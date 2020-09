Comment le SEO a survécu à la crise du COVID ?

Il n’est plus un secret pour personne que la crise du coronavirus a profondément changé les habitudes. Au-delà de la crise sanitaire, la crise économique engendrée par le confinement est colossale. Cette crise n’a épargné aucun secteur de l’économie. Chacun s’adapte comme il peut et pour les plus fragiles, c’est la faillite assurée sans une aide des pouvoirs publics. Toutefois, certains secteurs ont pu tirer leur épingle du jeu. Voici comment les professionnels du SEO ont su s’adapter à la crise occasionnée par la pandémie du coronavirus.

Le référencement : un secteur immatériel

Malgré la crise économique causée par la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, le secteur du référencement semble être pour le moins épargné. Et pour cause, il s’agit d’un secteur immatériel. Le fait que les personnes restent bloquées chez elles pour cause de confinement n’a pas un impact tangible sur ce secteur. Au contraire, la consommation des contenus digitaux a plutôt grimpé en flèche. De facto, la fonction immatérielle du SEO a été un point fort pour les acteurs du domaine durant le confinement.

Même si le confinement a été mal vécu pour certains, il n’en est pas de même pour les responsables SEO. Du côté des référenceurs, ils se sont plutôt bien adaptés à ce nouveau mode de vie. Encore que la fonction cadre bien avec les besoins de télétravail. Pour ces professionnels du SEO, le travail à distance faisait déjà partie des habitudes.

Impact du confinement sur les référenceurs

Bien que le télétravail ne soit pas une nouveauté pour les référenceurs, la période du confinement a été la période au cours de laquelle il a fallu revoir la manière de travailler (chacun depuis chez lui). La clé selon Daniel Roch, consultant en SEO WordPress, réside dans l’utilisation des outils mis à disposition. Ces outils ont permis aux acteurs de disposer de tous les moyens pour maintenir le cap et avoir une bonne productivité. Ces outils sont : un canal interne et sécurisé de chat pour effectuer les échanges entre collègues, un serveur distant grâce auquel les fichiers pourront être échangés, modifiés ou téléchargés. À cela s’ajoutent des méthodes de travail à savoir des réunions en équipe et par visioconférence à intervalle régulier de temps pour fixer les objectifs, évaluer les encours et discuter sur les éventuels problèmes que rencontre chacun des membres de l’équipe. Ces réunions sont également faites sur demande en cas de besoin. Au nombre des outils collaboratifs, on note également les échanges via email pour un souci de respect de procédure et de traçabilité.

Certains acteurs du référencement l’ont donc bien compris et ont mis à disposition et à temps de leurs collaborateurs le matériel complémentaire nécessaire. Toutes les questions liées à la réalisation du travail à distance ont été solutionnées à 100 %.

Les avantages de la crise sur les clients

La pandémie du coronavirus a eu un impact important sur la plupart des structures. Il s’agit dans la plupart des cas des petites entreprises qui se retrouvent en difficulté, car privées de leur personnel, des sources d’approvisionnement et de l’arrêt des machines de production. Toutefois, certains secteurs sont plus touchés que d’autres. Il s’agit en l’occurrence des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs. Mais là encore, le SEO a été d’un grand secours, puisqu’il a été un levier important pour augmenter le trafic des sites internet de ces acteurs touchés par la crise. Aussi, pour les entreprises qui ont dû mettre tous leurs services en ligne, le référencement a aussi été d’un grand secours. Désormais, tous les internautes se dirigent vers leurs plateformes, qui pour se renseigner, qui pour bénéficier de services à distance, qui pour faire des réservations et autres. Et tout cela est possible grâce à un bon prestataire de referencement.