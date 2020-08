La banque en ligne Orange Bank se lance dans une nouveau produit : le prêt immobilier. Après Fortuneo, Boursorama, Monabanq et BforBank, c’est au tour d’Orange Bank de proposer à ses clients une offre en ligne de crédit immobilier.

Le succès d’Orange Bank

En seulement deux ans, Orange Bank a réussi à devenir une réelle concurrente sur le marché des banques en ligne. Aujourd’hui, la branche bancaire de l’opérateur français Orange compte 500 000 clients dans l’hexagone. Ses dirigeants ont souhaité proposer aux clients un accès orienté vers le mobile. Chaque année, Orange Bank arrive à se renouveler en proposant de nouvelles offres comme :

la carte bleue VISA Premium

le virement bancaire par SMS

Chaque mois, Orange Bank arrive à attirer près de 20 000 nouveaux clients et souhaite continuer à proposer de nouveaux produits. Pour suivre les autres banques en ligne, Orange Bank va proposer un crédit im-mobilier en partenariat avec la société spécialisée dans l’immobilier Nexity.

Le prêt immo par Orange Bank et Nexity

Pour trouver un crédit immobilier correspondant à votre projet, ne vous limitez pas à votre banque actuelle car vous pouvez trouver des offres très intéressantes proposées par une banque en ligne. Aujourd’hui, ces nouveaux acteurs du secteur bancaire arrivent à proposer autant de produits que des banques traditionnelles comme Le Crédit Lyonnais ou La Banque Populaire.

Pour proposer ce nouveau service à ses clients, Orange Bank a décidé de s’associer à un professionnel de l’immobilier : l’entreprise Nexity. Pour bénéficier de cette nouvelle offre, les clients de la banque en ligne devront attendre le mois de décembre 2019. Les offres de crédit immobilier sont nom-breuses aujourd’hui autant chez les banques en ligne que traditionnelles alors Orange Bank met en avant le nombre de boutiques présentes en France. Ainsi, ses (futurs) clients pourront facilement obtenir un conseil auprès de professionnels grâce à une agence physique proche de chez eux. L’objectif d’Orange Bank est de rassurer ses clients en proposant des conseillers physiques partout en France.

Si vous êtes encore retissant à l’idée de vous engager auprès d’Orange Bank, rendez-vous sur cet article pour vous faire un avis.

Un objectif : devenir rentable

Pour l’instant, les banques en ligne ne sont pas encore rentables. En effet, Orange Bank affiche une perte de plus de 260 millions d’euros sur les années 2016-2017 et plus de 110 millions sur les deux premiers trimestres de 2019. Pour pallier ses difficultés financières, Orange Bank souhaite lancer de nou-veaux produits dont le crédit immobilier, l’un des produits bancaires les plus attractifs.

Mais Orange Bank n’est pas seule sur le terrain du prêt immobilier. En effet, les banques en ligne ING, Mo-nabanq, Bourorama ont déjà lancé leur propre crédit immobilier. Pour faire la différence, ING compte dès l’année prochaine proposer des offres inédites et simplifier l’expérience bancaire de ses clients grâce à une interface facile d’utilisation. Quant à Monabanq, elle a lancé en no-vembre une offre de crédit immo allant de 30 0000 à 480 millions d’euros sur 5 à 25 ans. Le but des banques en ligne est d’apprendre à se diversifier pour attirer des clients avec des besoins différents :

étudiants

jeunes actifs

CSP +

Senior

Malgré le nombre conséquent de banques en ligne, Orange Bank arrive à se démarquer grâce à de nombreux partenariats avec des assurances et à ses actionnaires du secteur des télécoms. La banque de l’opérateur français mise sur l’année 2023-2024 pour devenir rentable et elle souhaite dans le futur s’établir dans différents pays européens comme la Belgique, la Pologne l’Espagne ou encore la Slova-quie.

Si vous souhaitez tester le crédit immobilier proposé par Nexity et Orange Bank, rendez-vous dans l’une des agences proches de chez vous.