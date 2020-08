Marketing offline : quels outils combiner avec son marketing digital ?

Le marketing numérique n’a pas encore enterré le marketing classique, aussi appelé offline désormais. Au contraire, ces deux types de marketing travaillent désormais l’un avec l’autre. Les deux domaines proposent des solutions variables et les petites entreprises peuvent décupler leur impact en additionnant les campagnes les moins coûteuses dans chaque camp. Néanmoins, pour cela, il faut savoir combiner les différents outils du marketing digital et du marketing offline.

Intégrer le digital dans tous vos supports physiques

Le marketing offline se caractérise principalement par les outils très concrets qu’il utilise. Un flyer, une affiche, une carte de visite ou un tampon personnalisé sont autant d’objets incontournables en la matière. C’est donc sur l’ensemble de ces outils qu’il faut se concentrer pour promouvoir son marketing digital à travers son marketing offline.

L’une des stratégies les plus simples et les plus connues, c’est évidemment le recours au QR Code. Attention tout de même, car cette méthode est de moins en moins appréciée. Le QR Code nécessite un effort qui n’est pas devenu un réflexe comme certains le pensaient. Néanmoins, faire constamment référence à votre existence en ligne est important. C’est d’ailleurs absolument obligatoire sur votre carte de visite.

Par ailleurs, sachez qu’il est possible de personnaliser de nombreux autres accessoires de bureau afin d’accompagner sa stratégie de marketing en ligne. Les tampons, par exemple peuvent aussi intégrer des QR Code. Dans ce cas-là, l’idéal est que votre QR code permette de réaliser une action automatiquement, comme réserver ou acheter quelque chose. S’il mène seulement vers une page, alors contentez-vous d’indiquer l’URL.

Soutenir le marketing offline avec le marketing digital

Si le marketing offline peut soutenir le marketing digital, l’inverse est également vrai. C’est d’ailleurs généralement à cette condition que les deux méthodes fonctionnent de concert et permettent d’obtenir les meilleurs résultats. Cependant, cela exige une logistique et une organisation à laquelle il faut penser avant de se lancer.

Désormais, le marketing digital est devenu tellement concurrentiel que le renfort du marketing offline est nécessaire. Ainsi, beaucoup d’entreprises commencent à mettre en place des campagnes publicitaires en ligne qui invitent les consommateurs à utiliser un code ou un élément découvert offline. L’exemple le plus évident, ce sont les codes de réduction distribués dans le métro qui permettent également de mesurer l’impact d’une campagne publicitaire.

Cependant, il est tout à fait possible d’imaginer des procédés plus complexes et plus engageants pour les consommateurs. L’objectif principal d’une telle démarche, c’est de créer l’engouement autour d’un produit ou d’un événement. Un engouement que le marketing digital à lui seul a parfois du mal à susciter aujourd’hui alors qu’on le retrouve absolument partout sur les réseaux sociaux.

Une collaboration efficace ?

Si le marketing digital peut soutenir le marketing offline et inversement, le plus important est de les faire collaborer. Aucun des deux ne doit être le parent pauvre de l’autre. Il n’est pas ici question de compenser les faiblesses d’une stratégie par le développement d’une autre. Si vous rencontrez des difficultés avec votre marketing digital ou offline, elles doivent être réglées dans le même secteur.

Combiner des outils de marketing offline avec une stratégie digitale est de créer une valeur ajoutée qui dépasse les deux méthodes séparées. Seule une telle collaboration permettra à votre marketing de décoller et d’atteindre vos objectifs. Il faut donc y rester constamment attentif pour chaque élément travaille et collabore correctement avec le reste.

Bien sûr, atteindre une telle qualité de collaboration n’est pas toujours évident. C’est d’ailleurs souvent un processus assez lent et compliqué. De plus, il faut se montrer constamment inventif et attentif aux innovations du secteur. Même le marketing offline et les fournitures de bureau personnalisées connaissent des améliorations fréquentes. Chacune d’entre elles peut soutenir efficacement vos stratégies marketing.

Penser à distribuer des goodies à vos clients

Une bonne stratégie marketing mélange donc le offline et le digital pour créer une valeur ajoutée unique. Cependant, il ne faut pas croire que cela suffise toujours. Il faut ensuite que cette valeur ajoutée touche un public et que ce public soit ciblé de préférence. C’est à cette condition seulement que la collaboration entre le marketing digital et les outils du marketing offline porte tous ses fruits.

Pour atteindre cet objectif, la création de goodies et d’objets publicitaires à l’effigie de votre entreprise est une bonne stratégie. Cela vous permettra de les distribuer à tous vos clients satisfaits. Ainsi, vous atteindrez deux objectifs majeurs en matière de marketing : fidéliser sa clientèle et transformer ses consommateurs en ambassadeur de sa marque.

Effectivement, en offrant des objets publicitaires à vos clients, vous renforcez votre relation avec eux. Vous augmentez donc les probabilités qu’ils reviennent faire appel à vos services. Ensuite, si vos objets publicitaires sont élégants et utiles, vos clients les utiliseront et les porteront publiquement. Ils feront donc de la publicité pour votre entreprise. Si cette publicité offline renvoie vers votre marketing digital, alors vous créez une stratégie globale extrêmement efficace.