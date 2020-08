Les avantages d’une maison connectée

Les maisons connectées ont le vent en poupe ne serait-ce que pour réaliser des économies d’énergie ou sécuriser son habitat.

La technologie domotique est toujours en plein essor et facilite grandement notre quotidien. Accessible à tous, la maison domotique nous permet de piloter à distance la plupart des équipements de notre intérieur et de faire des économies sur sa consommation énergétique !

Les objets connectés : Pour garantir une sécurité chez soi

La domotique use des nouvelles technologies afin de rendre notre maison intelligente. Elle a une place importante dans la sécurité de notre habitation car elle permet de piloter des équipements essentiels comme : les détecteurs de fumées et de fuite de gaz, le système d’alarme, ou le détecteur de mouvement.

Grâce à ces diverses alarmes, il sera possible de surveiller la maison en toute sécurité et de sortir de chez soi l’esprit serein. Peu importe où vous vous situez, les installations domotiques comme somfy google home vous avertiront depuis votre smartphone ou votre tablette en cas de sinistres ou de tentative d’intrusion.

Il sera également possible de mieux gérer les personnes ayant accès à votre domicile grâce à :

L’ouverture de porte par la reconnaissance vocale ;

Les empreintes digitales ;

Les cartes magnétiques.

Un confort inégalé grâce au système domotique

L’installation domotique a pour objectif de relier les objets connectés entre eux. Elle favorise l’automatisation et le contrôle des équipements de la maison.

La maison connectée apporte un confort sans précédent au quotidien. Il vous sera possible de :

Gérer l’ouverture et la fermeture de votre portail sans avoir à sortir de la voiture ;

Gérer les volets roulants ;

Allumer et éteindre la lumière ;

Gérer la température d’une pièce ;

Contrôler les appareils électroménagers.

Il sera aussi réalisable d’adapter l’objet connecté à votre mode de vie pour des tâches répétitives et de mieux les contrôler. Les utilisateurs apprécient particulièrement le fait d’adapter les ambiances lumineuses au gré de leurs envies, de se lever le matin avec un bon café bien chaud ou encore d’ouvrir les volets tous les matins presque instantanément.

Faire des économies d’énergie pour la maison

Pilotez votre maison grâce aux équipements connectés et faites des économies d’énergie efficacement ! C’est en tout ce que vous garantit les habitations connectées. En effet, il sera possible de gérer le thermostat de la maison, l’ouverture du volet roulant ainsi que sa fermeture, la climatisation et le chauffage ainsi que l’électricité.

Grâce au récepteur présent sur chaque équipement, la maison connectée diminue considérablement les dépenses énergétiques dépendamment de votre mode de vie. Vous pouvez :

Régler le chauffage dépendamment du temps et de la pièce ;

Gérer l’éclairage selon votre présence dans la pièce ;

Ajuster la température ;

Gérer le chauffe-eau et le programme selon vos habitudes.

A tout moment vous pouvez allumer et éteindre ces appareils à distance.

Mais comment faire pour avoir une maison connectée ?

La première chose à faire est tout d’abord de cerner les besoins de sa maison. Il faut prendre le temps d’identifier toutes les propositions et d’investir intelligemment. Il faut bien examiner sa maison pièce par pièce.

Ensuite, vous devez sélectionner un hub. Il s’agit d’un objet donnant la possibilité de lier tous les objets connectés de la maison. Grâce à lui, il sera possible de déterminer la compatibilité des objets de la maison connectée.

Attention, bien que certains équipements coûtent cher à l’achat, il faut se rappeler que ce sera un investissement sur le long terme. Il faut donc s’équiper correctement en optant pour des vannes thermostatiques connectées, des caméras intelligentes ou des systèmes de motorisation performants. Il ne faut pas hésiter à demander conseils à un professionnel pour que le choix soit efficace et que l’installation soit réussie.