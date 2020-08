Les tips pour mieux exporter ses produits en Suisse

Le marché de e-commerce en Suisse est de plus en plus florissant. Une véritable opportunité à saisir pour les e-commerçants français !

Mais en plus d’être un champ des possibles infini, la Suisse est également un pays dont le fonctionnement commercial est différent. Et en tant que gérant d’un e-commerce, si vous souhaitez vous implanter en Suisse et réussir votre implantation, vous allez avoir besoin de certaines connaissances en amont. Renseignez-vous pour vous exporter avec succès !

Une mise à jour de votre site d’e-commerce s’impose

Même si l’une des langues officielles de la Suisse est le français, ce n’est pas la seule langue parlée. Et il s’agit quand même d’un autre pays ! Outre les habitudes de consommation, les langues officielles et la devise utilisée n’est pas la même partout en Suisse.

Si vous souhaitez réussir votre exportation dans un pays étranger, il est nécessaire de vous adapter à ce qu’utilisent les clients sur place. Par exemple, vous pouvez proposer plusieurs traduction de votre site d’e-commerce : une en français, une en anglais et une en allemand. Cela permet d’abaisser certaines barrières qui pourraient dissuader des clients suisses d’acheter sur votre site.

De la même manière, la devise utilisée n’est pas l’euro, mais bien le franc suisse ! Là encore, il est important de vous adapter aux habitudes de consommation suisses, pour faire mouche auprès des clients locaux. Vous pouvez donc proposer plusieurs devises de paiement, ou passer par des plateformes neutres comme PayPal (attention, PayPal n’est peut-être pas la plateforme utilisée par les habitants suisses : renseignez-vous !)

Des recherches légales rigoureuses sont nécessaires

La Suisse a un statut fiscal et douanier tout particulier, notamment du point de vue des importations. En quelques mots, cela signifie que les réglementations et documents officiels à fournir ne sont pas les mêmes pour des exportations en Suisse et en Allemagne, par exemple.

Nous vous conseillons donc de vous renseigner de manière exhaustive. Parmi tant d’autres différences, la TVA n’est pas la même, vous devez fournir votre numéro EORI et un justificatif de la valeur de la marchandise à envoyer est à coller sur le colis.

Si vous ne vous renseignez pas suffisamment sur les réglementations suisses (notamment douanières), votre colis risque d’être bloqué à la frontière suisse. Dans tous les cas, vous allez accumuler du retard sur la livraison, et votre client risque d’annuler sa commande, et d’en parler autour de lui. Réussir son implantation passe par l’anticipation !

La transparence totale avec vos clients

Comme dans beaucoup de situations, il est préférable d’être pleinement transparent avec vos clients qui habitent en Suisse. Par exemple, il est invraisemblable de pouvoir concrétiser une livraison en moins de 24 heures si votre marchandise part de France pour arriver en Suisse. Assurez-vous donc de ne proposer que des options de livraison que vous pouvez assumer.

Nous vous conseillons de dédier toute une page de votre site d’e-commerce à l’explication des conditions de livraison en Suisse. En effet, les délais de livraison peuvent être plus longs : vos clients ont le droit de le savoir.

De la même manière, vos acheteurs peuvent se retrouver contraints de payer des frais de douane à la réception si votre colis reste coincé à la frontière. Là encore, assurez-vous de les prévenir !

Pour réussir une implantation sur le marché d’un autre pays, il est essentiel de se renseigner de manière rigoureuse et de prendre en compte toutes les situations, même les plus imprévisibles et improbables.

Ceci dit, les implantations en Suisse sont extrêmement particulières, et requièrent une attention professionnelle. Pour vous assurer de réussir, vous pouvez confier toute la partie logistique (livraison, documents officiels, choix du transporteur) à un logisticien expert dans les livraisons internationales. Par exemple, Bigblue dispose de son propre réseau de partenaires partout dans le monde, et d’une ribambelle d’entrepôts.

Ce spécialiste de la logistique e-commerce adapte ces services à vos besoins, et vous aide à faire de votre implantation en Suisse un véritable succès.