Comment optimiser la stratégie de référencement de son site web ?

Les promoteurs cherchent en permanence à booster la visibilité de leur plateforme en ligne afin d’attirer facilement des prospects qualifiés. Quels leviers doivent-ils activer pour atteindre rapidement ces objectifs ?

Améliorer sa stratégie SEO

Le référencement naturel représente le socle du marketing sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Il désigne l’ensemble des techniques et actions visant à optimiser la visibilité d’une plateforme web et à booster son positionnement dans les SERP. Sa mise en œuvre commence généralement par la réalisation de l’audit SEO dudit site internet. Cela permet de relever les forces et les faiblesses de la plateforme concernée afin de prendre les mesures correctrices nécessaires.

Le diagnostic s’intéresse aussi aux performances techniques. Les analyses portent sur l’architecture, la vitesse de chargement des pages, la pertinence des contenus publiés, etc. Une bonne stratégie SEO exige l’utilisation de mots-clés de qualité, une parfaite structuration des balises, une optimisation des images, etc. Cela implique également un netlinking efficace avec un maillage interne bien élaboré et des backlinks bien choisis. Pour affiner le référencement naturel de leur site, les promoteurs peuvent consulter les plateformes réputées comme oxlead.com.

Mettre en place une stratégie SEA

Le SEA désigne un achat de solutions publicitaires sur les moteurs de recherches ou sur les réseaux sociaux. Ces mastodontes du web proposent des offres payantes très intéressantes pour booster rapidement la notoriété des sites. Les plateformes des annonceurs apparaissent automatiquement en haut des SERP pour les mots-clés concernés par la campagne promotionnelle.

Ces liens s’affichent en couleur verte. Cela permet de les distinguer des links ordinaires. Le système repose sur un mécanisme d’enchère bien élaboré avec l’achat de liens sponsorisés. En BtoB, les publicités restent assez onéreuses en raison d’un ciblage ultra-précis. La mise en avant des produits ou des services peut s’effectuer à l’aide de texte, d’image ou de vidéo.

Concilier le SEO et le SEA

Ces deux stratégies se complètent. Les promoteurs doivent prévoir une feuille de route pour tirer au maximum profit de ces deux outils. Ils doivent les associer pour booster rapidement leur visibilité.

SEO, une solution optimale sur le long terme

Le référencement naturel représente un véritable must have en matière de stratégie digitale. Il s’apparente à la fondation de toute politique de visibilité sur le web. Sa mise en œuvre s’effectue progressivement et constitue une tâche de longue haleine. Cela requiert une multitude d’optimisations dans des domaines variés comme l’architecture, le netlinking, la ligne éditoriale, etc.

Les actions déployées n’impactent véritablement le positionnement au niveau des moteurs de recherche qu’après des mois. Toutefois, les résultats restent durables. Des outils pertinents existent pour les surveiller constamment afin de prendre les mesures correctrices nécessaires. Le retour sur investissement intervient sur le moyen terme.

SEA, une visibilité rapide

Cette stratégie de référencement présente des avantages intéressants.

Elle propulse rapidement un site dans les 3 premières SERP sur des mots-clés précis.

Cette solution convient beaucoup plus pour les campagnes promotionnelles, le lancement d'une entreprise, l'organisation d'un événement, les soldes, etc.

, le lancement d’une entreprise, l’organisation d’un événement, les soldes, etc. Le retour sur investissement intervient automatiquement.

Seuls des contenus de qualité avec des mots-clés pertinents garantissent des taux de conversion intéressants. Les formules d’appel à l’action doivent figurer à des endroits bien visibles. Pour optimiser le ROI, les gens doivent créer plusieurs variantes d’annonces programmées à différents moments.

Le SEA représente une excellente solution pour booster les efforts SEO. Malheureusement, ses effets s’estompent dès la fin de la publicité. La plateforme sponsorisée disparaît automatiquement des premières SERP. Sans une bonne stratégie de référencement naturel, une campagne SEA pourrait se solder par un échec. Les promoteurs doivent donc miser beaucoup plus sur le SEO.