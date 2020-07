En 2001 paraissait une étude qui est devenue un best-seller, La guerre des talents. Ce sont trois consultants appartenant au célèbre cabinet de conseil McKinsey qui l’ont écrit. Dans ce document, un concept a été inventé, celui de guerre des talents. Bien qu’ayant évolué, ce terme désigne encore aujourd’hui la compétition qui prend place entre les entreprises en ce qui concerne l’emploi des meilleurs salariés : les talents. Dans un monde où ces talents ont la possibilité de créer leurs propres entreprises, de devenir freelance ou consultant, il est impératif pour les entreprises de les recruter en centres d’affaires ou espaces de coworking où ils aiment passer leurs temps de travail.

Essayons d’expliquer, sur SomeWeb.fr, ce qu’implique réellement une guerre des talents.

Clairement, c’est quoi ?

Pour comprendre ce qu’est exactement la guerre des talents il faut comparer une entreprise à une équipe de football. Pour être la plus performante possible il faut qu’elle compte les meilleurs joueurs du monde. Pour recruter un joueur de talent, des sommes astronomiques sont déboursées afin de créer une motivation. Il sait que s’il change d’équipe son cadre de vie sera meilleur, son salaire augmentera, il aura droit à une voiture et un appartement de fonction, etc. Mais cela ne s’arrête pas là. Les joueurs évoluent au sein d’une équipe. Pour trouver une seconde source de motivation leur permettant de rester des stars du ballon rond, l’équipe nécessite forcément des passeurs de qualité ainsi qu’un gardien et une défense hors norme.

Schématiquement, dans une entreprise tout est identique. Les « talents » sont des employé·e·s présentant un niveau de performance plus qu’élevé et surtout une forte visibilité sur le marché du travail. Ces employé·e·s subissent néanmoins des pressions de toute part afin d’être embauché·e.

Comment recruter un talent ?

Comme expliqué précédemment, les talents sont des employé·e·s performants et performantes, souvent sollicité·e·s par de nombreuses agences de recrutement à la fois. Réussir à se démarquer dans l’embauche passe par plusieurs aspects. Avant tout il faut comprendre ce que recherchent généralement les talents. La différence entre talents et nouveaux talents est d’ailleurs assez flagrante. Les jeunes chercheront plutôt des aspects dans la quête de sens dans ce qu’ils font alors que les talents s’attacheront à un poste et les bénéfices matériels et financiers qu’ils en retireront. Voici quelques astuces :

Se créer une marque employeur en adéquation avec les motivations des talents que l’on cherche à recruter

en adéquation avec les motivations des talents que l’on cherche à recruter Créer des postes sur mesure : mise en place de télétravail, location de bureau dans un centre d’affaires proche du domicile , horaires flexibles, travail seul ou en équipe, etc.

, horaires flexibles, travail seul ou en équipe, etc. Ne pas hésiter à recruter une équipe entière de talents qui savent travailler ensemble (exemple : créateurs associés d’une startup à succès)

Ne pas hésiter à proposer des postes extrêmement bien payés et comprenant beaucoup d’avantages afin de se démarquer vis-à-vis des recruteurs concurrents

Pourquoi recruter un talent ?

L’augmentation des besoins en talents provient de plusieurs phénomènes. Déjà, les baby-boomers arrivent à la retraite, ce qui laissent de nombreux postes vacants dans les entreprises. Par ailleurs les compétences nécessaires évoluent à grande vitesse. Il est nécessaire de trouver des salarié·e·s sachant survoler ces problèmes d’adaptation avec des compétences « douces », flexibilité, confiance, communication, résolution de problèmes ou encore adaptabilité en sont quelques-unes.