3 outils pour des backlinks plus puissants

Une stratégie Seo réussie passe par cette question fondamentale : Quels backlinks m’aideront à propulser mon site dans les premiers résultats des moteurs de recherche ?

Répondre à cette question est loin d’être simple. Il va falloir faire un tri entre les bons et les mauvais backlinks, analyser leur pertinence et enfin sélectionner les plus méritants.

Pour vous aider, on vous fait découvrir 3 outils de référencement qui ont fait leurs preuves dans cette quête des backlinks les plus puissants.

Le populaire SemRush

La société basée à Boston rassemble 5 millions d’utilisateurs dans le monde. SemRush se distingue par sa polyvalence et l’étendue de ce qu’il propose. Avec une étude de marché, SemRush vous dévoilera tout sur votre secteur d’activité et sur la concurrence qui y règne.

Il analyse dans les détails quels backlinks pointent vers votre site et quels sont ceux de vos concurrents. SemRush permet aussi :

l’audit Seo

comparer des noms de domaine

analyser le trafic des sites

rechercher des mots clé

connaître le score d’autorité

connaître l’indice de confiance des sites

afficher des textes d’ancrages

SemRush est très apprécié des professionnels du seo qui plébiscitent ses outils de suivi de positions et sa polyvalence.

L’outil accessible Boosterlink

Dans l’élaboration d’une stratégie de référencement naturel, Boosterlink est une pépite. Cette plateforme française de netlinking est spécialisée dans la diffusion de liens de qualité pour booster le référencement d’un site.

Les éditeurs inscrits sur la plateforme (plus de 5 700) vendent des articles sponsorisés qui pointeront vers votre site. Vous pouvez ainsi sélectionner des backlinks de qualité et propulser votre site web.

L’inscription sur Boosterlink.fr est gratuite et repose sur l’achat, la vente et l’échange de liens. Même les petits budgets pourront y trouver leur bonheur.

En prime, Boosterlink propose un audit de votre site et vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie de netlinking avec les 45 000 liens présents sur sa plateforme.

Le fondamental Majestic

Anciennement appelé Majestic Seo, Majestic est une société anglaise spécialiste de l’analyse de backlinks. En proposant une analyse complète des liens d’un site et de ses concurrents, il se rapproche de SemRush mais se distingue par des indices qui lui sont propres comme le Trust Flow et le Citation flow.

Le Trust Flow donne un score de confiance (de 0 à 100) aux sites. Le Citation Flow propose un score de popularité en fonction du nombre de liens qui pointent vers un site. Majestic permet :

l’audit Seo

l’analyse poussée des backlinks des concurrents

connaître l’historique des noms de domaines

connaître l’autorité d’une page

faire une recherche de mots clé

analyser le trafic des sites

L’outil d’analyse de backlinks de Majestic est très reconnu dans la sphère Seo qui vante son efficacité.

La recherche de backlinks doit s’inscrire dans une stratégie Seo élaborée. Tous les backlinks ne se valent pas et certains peuvent même pénaliser votre site. C’est pourquoi il est important d’y consacrer du temps et de se méfier des annonces proposant des grandes quantités de backlinks pour pas cher.

Mieux vaut un lien de qualité provenant d’un site reconnu plutôt que 1000 liens douteux qui ruineront tout le travail accompli.

N’hésitez pas à investir du temps dans ces outils qui ont fait leurs preuves !