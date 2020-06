Le SEO est une pratique en constante évolution, d’où l’importance de la veille SEO. Google travaille constamment dans l’amélioration de son algorithme et introduit chaque année des fonctionnalités pour offrir de meilleurs services à ses utilisateurs. Il faut ainsi suivre ces évolutions pour maintenir et monter votre positionnement dans les SERPs. Bien entendu, suivre les tendances consiste à mettre à jour vos pratiques en matière de référencement naturel.

Chaque année, des tendances sont observées dans le domaine du SEO en fonction des nouvelles exigences. Que vous soyez expert SEO, agence digitale ou simple profane, découvrez ici les tendances du SEO de 2020.

Le contenu: au centre des tendances SEO 2020

Depuis plusieurs années, le contenu occupe une place importante dans le SEO comme le précise l’agence SEO SmartWeb Group (agence référencement premier sur Google). Encore une fois, le contenu est toujours une stratégie SEO incontournable en 2020. Pour développer la visibilité d’un site sur le net, vous devez travailler le contenu. La qualité optimale des contenus est plus que jamais indispensable pour avoir un meilleur positionnement.

Aujourd’hui, le « Content is king » de Bill Gates qui disait en 1996 que le contenu sera le futur d’Internet s’affirme de jour en jour. Ce qu’il faut avoir toujours en tête, c’est que tout site web a pour principale vocation de recevoir des visites, et donc d’offrir quelque chose aux utilisateurs. Aussi, les lecteurs doivent ainsi être au centre de nos pratiques SEO, et non les moteurs de recherches.

C’est la raison pour laquelle les contenus à forte valeur ajoutée, une lisibilité optimale, et un affichage sur tous les supports sont à privilégier sur les contenus bourrés de mots-clés et de à caractère purement publicitaire, par exemple.

Avoir un contenu de qualité, un must en 2020

C’est quoi un contenu de qualité ? Vous devez savoir exactement les réponses à ces questions si vous aspirez à être un bon référenceur et surtout si vous souhaitez avoir un meilleur positionnement dans les SERPs.

D’abord, le contenu doit répondre exactement aux attentes des utilisateurs. En effet, ils vont sur Internet pour des buts précis et votre rôle, c’est d’y répondre. Pour éviter que vos lecteurs rebroussent chemin, vous devez leur fournir ce qu’ils attendent en anticipant leurs besoins : des informations utiles, à jour et entièrement fiables.

Les utilisateurs sont également impatients ! Pour leur faire gagner du temps, attirer leur attention et faire en sorte qu’ils explorent voire apprécient votre site, vous devez présenter des contenus bien structurés : titres bien visibles et parfaitement structurés, mise en exergue des éléments les plus importants (gras, encadrés…), balisage…

Aussi, vous devez adopter le ton parfait (pas trop familier ni trop formel pour mettre vos lecteurs en confiance et rendre la lecture agréable…), des phrases courtes et avec des mots simples…

Générer du contenu mobile-friendly

Le SEO est largement affecté par l’essor des recherches mobiles. En 2020, plus de la moitié des recherches sont faites sur mobiles. Même si toutes les agences de référencement ont compris l’importance de l’affichage mobile, nous rappelons encore et toujours que vous devez adapter votre site à la lecture sur mobile. Ceci implique un travail sur l’affichage et sur les contenus. Ils doivent être lisibles et présenter le même fonctionnement que sur un ordinateur.

Vous devez savoir également qu’un texte paraîtra beaucoup plus long sur mobile à cause de la taille réduite de l’écran. Aussi, évitez les textes trop longs qui pourront décourager le lecteur. Privilégiez des phrases courtes, percutantes, allant à l’essentiel. Le listing est également une bonne idée.

Savoir anticiper l’intention de l’utilisateur

Comme Google, vous devez également chercher à rendre vos contenus plus humains et à anticiper les besoins des lecteurs. La mise à jour BERT va certainement bientôt changer la donne en ce qui concerne le positionnement des sites en France. A titre de rappel, cette mise à jour a pour vocation d’inclure le langage humain (longue phrase, expressions…) dans le fonctionnement de Google. Les mots-clés seront analysés dans leur ensemble, et non un par un. Grâce à ce changement, le moteur de recherches sera plus apte à donner des résultats plus satisfaisants, plus précis.

C’est un changement important car les utilisateurs ont de plus en plus tendance à entrer des phrases longues, des questions et des expressions au lieu des mots-clés séparés par des virgules comme autrefois. Vous devez ainsi optimiser vos contenus en ce sens, notamment avec les mots-clés à longue traîne.

La recherche vocale est également l’un des changements qui a rendu cette fonction inévitable.

Optimiser le contenu pour les featured snippets

Le featured snippet est la partie en haut de la page de résultats, là où Google répond à votre requête avec la meilleure réponse. Cette réponse provient généralement des premiers résultats.

Le featured snippet figure parmi vos objectifs SEO. Pour une optimisation pour les featured snippets, vous devez travailler votre balise title. Dans votre méta titre, ayez une formulation claire, courte et percutante (60 mots, maximum). Par ailleurs, vous devez comprendre que les recherches vocales y sont pour quelque chose. En effet, les contenus optimisés pour la recherche vocale le seront automatiquement pour les featured snippets. Raison de plus de privilégier les mots-clés longue traine, les formulations de langage humain, les questions…

La recherche vocale

Avec l’utilisation accrue des Smartphones, la recherche vocale et est devenue de plus en plus utilisée grâce à sa praticité. Elle a si bien évoluée si bien que les recherches vocales représentent en 2019 près de 20% des recherches. Selon Google, elles atteindront les 50 % en 2020.

Les SEO doivent ainsi s’y adapter, et notamment dans la pratique SEO. Les mots-clés tels que nous les avons connus sont ainsi délaissés pour les mots-clés longue traine, les formulations de langage humain et surtout les questions.

Le contenu localisé est également une tendance SEO incontournable étant donné que les recherches vocales incluent la plupart du temps une localité précise. Alors, privilégiez le contenu local dans vos pratiques !