4 choses à savoir sur un consultant en e-réputation

Avec l’avènement de l’internet, plusieurs métiers ont vu le jour. De plus, ils paraissent des professions importantes. Dorénavant, elles apportent un gros plus à ceux qui se retrouvent dans le besoin. Dans cet article, nous nous sommes intéressés au consultant en e-réputation. : Que savoir sur ce professionnel ?

Présentation d’un consultant en e-réputation

Le consultant en e-réputation se révèle le chargé de communication d’une entreprise sur internet. Il veille en permanence à l’image de marque de sa société en ligne. Pour ce faire, il assoit une stratégie de communication afin de déterminer le positionnement de sa structure sur le web, la façon de répondre aux internautes de même que les services à mettre en avant.

Avec sous lui une équipe pluridisciplinaire, le consultant en e-réputation opère un travail important de veille et d’analyse. Celui-ci doit constamment se demander certaines choses : que proposent les concurrents sur la toile ? Quel moment s’avère le meilleur pour lancer un concours sur internet ? Quelles ont été les répercussions de sa dernière campagne de communication ?

Par ailleurs, il planifie également les actions ainsi que la présence de sa structure sur le web et les réseaux sociaux, tout en coordonnant les travaux de ses multiples collaborateurs.

Notez que les compétences de ce professionnel s’avèrent utiles pour une structure et il ne sera pas nécessaire de vous gêner pour trouver un Consultant e-réputation en France.

Les qualités d’un consultant en e-réputation

Un consultant en e-réputation doit être à l’aise avec l’outil internet et posséder une maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux. Il doit avoir le sens de l’écoute, du dialogue puis de l’empathie pour pouvoir créer une relation proche avec la clientèle en ligne.

Une bonne culture générale et un intérêt pour la communication restent sans doute des atouts supplémentaires qui vont lui permettre de rédiger des contenus attrayants. Avec un esprit de synthèse, il doit pouvoir répondre aux besoins de l’entreprise.

Par ailleurs, le consultant en e-réputation doit faire preuve de créativité. Ainsi, il pourra imaginer la meilleure façon de s’adresser à chaque profil de clients et d’internautes. Il doit constamment innover afin de donner envie aux usagers de participer puis d’acheter.

Les compétences d’un consultant en e-réputation

De manière spécifique, il doit concevoir des supports de communication visuelle et audiovisuelle. Il doit également opérer des actions de relation publique et planifier la réalisation d’une action de communication. De plus, le professionnel de l’e-réputation devra vérifier la fiabilité d’une information et apporter un appui technique aux services internes dans leurs actions de communication.

Outre cela, il sera chargé de développer un réseau de partenaires, de rédiger un rapport d’activités et de définir une ligne éditoriale selon le type de support. À part cela, il doit sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, négocier des contrats, contrôler la réalisation d’une prestation et peaufiner une stratégie de communication.

La formation et la carrière d’un consultant en e-réputation

Pour certaines entreprises, un diplôme de Community Manager de niveau Bac + 3 semble une bonne base. Cependant, afin de garantir une réussite dans le domaine il reste préférable d’opter pour un Master lié à internet, au marketing digital, ou au journalisme. En effet, ces formations confèrent mieux les compétences rédactionnelles indispensables à cette profession.

Par ailleurs, le consultant en e-réputation est embauché par les grands groupes qui envisagent travailler leur image d’une manière plus approfondie. Généralement, ces derniers possèdent déjà un département Community Management, mais souhaitent toutefois aller plus loin dans leur démarche. Par ailleurs, les agences spécialisées dans la gestion de la réputation sur internet peuvent également constituer des recruteurs. Notez aussi qu’un consultant en e-réputation gagne en moyenne en 59 385 euros bruts par an.

En gros, le consultant en e-réputation est chargé de la communication d’une entreprise ou d’une marque sur internet. Désormais, vous en savez assez sur ce dernier.