Comment bien choisir sa plateforme de netlinking ?

Le netlinking est une technique SEO qui consiste à augmenter le nombre de liens hypertexte pointant vers un site internet afin de renforcer la popularité de celui-ci auprès des moteurs de recherche.

Les plateformes de netlinking sont donc spécialisées dans la vente, l’achat et parfois l’échange de ces liens retour pour améliorer le positionnement d’un site. Pour autant, toutes ne fonctionnent pas de la même manière. Découvrez les éléments clés pour bien choisir une plateforme de netlinking.

Un vaste choix de services



La plupart des plateformes offrent un service de création de liens personnalisés, avec un contenu rédigé sur-mesure et optimisé pour le SEO. Cependant, il est parfois possible de fournir ses propres textes, écrits pour l’occasion.

Suivant ses compétences et le temps dont on dispose, on peut donc choisir de déléguer entièrement une campagne de netlinking à une plateforme ou d’y participer. Dans le cas où l’on donne carte blanche à la plateforme, c’est elle qui choisit les sites où les liens retour sont insérés.

Si cette solution fait gagner du temps, elle est bien entendu plus chère. Quoi qu’il en soit, il faut au préalable s’assurer de la qualité du catalogue de la plateforme.

Si les liens achetés ne sont pas situés sur des sites de qualité, dans une thématique proche du site à promouvoir, la campagne de netlinking risque de pénaliser celui-ci plutôt que de renforcer sa popularité.

En effet, si Google considère que le tissage de liens n’apporte pas de valeur ajoutée à l’internaute, il sanctionnera le positionnement du site. Pour réussir une campagne, il faut également s’assurer que la plateforme propose de répartir dans le temps la publication des liens retour.

Si ceux-ci sont tous publiés au même moment, les moteurs de recherche s’en rendront compte et le référencement en souffrira. Dans certains cas, il est aussi possible d’indiquer à la plateforme les sites qui comportent déjà un lien retour vers le site à promouvoir. Cette option permet d’éviter les doublons, préjudiciables au référencement naturel.

Des écarts de tarification importants



Bien entendu, les tarifs des plateformes dépendent des services proposés. En général, celles-ci proposent des forfaits, qui sont moins chers qu’une offre à la carte. La tarification peut également être très différente en fonction de la qualité des sites sur lesquels le lien retour est inséré.

Une publication sur Google News ou un site à fort trafic sera évidemment facturé en conséquence. Pour un budget serré, la possibilité d’un échange ou troc de liens, proposé sur certaines plateformes, est une bonne solution. En amont, il faut donc réfléchir à un budget.

Chaque plateforme comportant bien sûr ses avantages et ses inconvénients, il convient de fixer ses objectifs en termes de volume, de délais et de budget avant de faire un choix. Dans tous les cas, le netlinking n’est qu’un outil parmi d’autres pour améliorer le référencement naturel d’un site. La technique et la qualité de son contenu sont tout aussi importants.