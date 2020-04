Top 5 conseils pour choisir votre caisse enregistreuse

Que ce soit dans les petites boutiques ou les grands magasins, la caisse enregistreuse est un outil qui trouve toute sa place. Elle représente aujourd’hui le centre des opérations de gestion. Voilà pourquoi, bien choisir votre système de caisse est important.

Comment donc savoir celle qu’il vous faut ? Quelles fonctionnalités vous faut-il ? Quels sont les critères à prendre en compte

Caisse traditionnelle vs Caisse moderne

La caisse enregistreuse est un appareil qui traditionnellement permet d’enregistrer les achats, de calculer les montants et de rendre la monnaie. Dans certains cas, elle permet aussi d’imprimer les tickets de caisse et de lire les codes-barres.

L’outil de caisse traditionnel convient aux petites boutiques comme les épiceries, les boulangeries, les pâtissiers, les bouchers, etc. Il est assez simple d’utilisation et est conçu pour les commerces qui ont besoin de peu de fonctionnalités.



Les appareils plus modernes offrent des fonctionnalités bien plus avancées comme la gestion des stocks, la gestion du personnel, la relation client, la comptabilité, etc. Beaucoup plus pratique, la caisse moderne (ou tactile) fonctionne grâce à des logiciels bien spécifiques.

Elle est utilisable depuis n’importe quel terminal et peut être connectée à tout type de périphériques (scanner, imprimante, terminal de paiement, etc.). Il s’agit d’une solution pour les activités avec un niveau de gestion un peu plus complexe. On peut citer les boutiques de prêt-à-porter, les salons de spa, les grands commerces, etc

Quelle caisse pour mon commerce ?

En fonction de votre activité, vous aurez à choisir un type de caisse enregistreuse bien défini. Ainsi, vous opterez soit pour une caisse traditionnelle (avec des fonctionnalités basiques) soit pour une caisse moderne (avec des fonctionnalités plus avancées).



Cependant, il convient de choisir une solution performante, efficace et de qualité. Pour cette raison, la caisse moderne est beaucoup plus indiquée. Avec un tel outil, vous pouvez aisément vous adapter aux différents changements qui pourraient survenir au cours de l’exercice de votre activité.



Toutefois, il existe des solutions spécifiques pour chaque type de commerce. Les besoins d’un magasin de vêtements ne sont pas les mêmes que ceux d’un restaurant par exemple. Il faudrait donc opter pour une solution qui répond aux particularités et aux besoins de votre activité.

Néanmoins, certains appareils prennent en compte tous les types de métier. Qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un salon de thé ou encore d’un salon de coiffure, ces appareils proposent la même efficacité. Mais parce que chaque activité à ses propres spécificités, il est conseillé de choisir un logiciel de caisse spécialisé dans votre métier

L’évolutivité de la caisse : un critère à ne pas négliger

Pour un petit commerce, une caisse enregistreuse mal choisie peut très vite s’avérer obsolète. En effet, le commerce est amené à grandir à l’avenir. Votre appareil de caisse doit donc pouvoir s’adapter aux différents niveaux d’évolution de votre activité

Pour cela, il vous faut opter pour un système de caisse qui propose plusieurs modes d’abonnement. Au début, vous avez les fonctionnalités essentielles, mais avec l’évolution du commerce, vous pourrez opter pour un abonnement beaucoup plus performant

La taille de l’appareil

Selon l’espace dont vous disposez dans votre boutique, vous opterez pour une caisse enregistreuse de taille donnée. Vous trouverez sur le marché des appareils de diverses tailles. Pour cela, il vous faut savoir quel emplacement, le système de caisse occupera avant de vous lancer dans son acquisition.



Ainsi, il n’y aura aucune complication pour sa mise en place. Il existe par ailleurs la possibilité d’opter pour des solutions compactes comme des logiciels sur tablette. Elles ne prennent pas beaucoup de place et sont facilement déplaçables. De plus, la caisse tactile vous permet d’avoir un œil sur vos activités, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez

La facilité d’utilisation

Intégrer une caisse dans la gestion commerciale de votre commerce n’est pas à prendre à la légère. Outre le type d’outil, il vous faut opter pour un appareil simple à utiliser. L’apprentissage doit être rapide afin que chaque collaborateur puisse être rapidement opérationnel.



Que ce soit la configuration initiale du logiciel ou le paramétrage des nombreuses fonctionnalités, la prise en main doit être aisée. De ce fait, les menus doivent être clairs, compréhensibles et intuitifs.