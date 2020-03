Les idées de Team building les plus insolites

La chaise musicale, les courses dans des sacs de riz, les parcours militaires, le paintball, etc. sont tous des activités de routine lors des team building. A force de les refaire tous les ans, vous risquez de ne plus y trouver du plaisir alors optez pour des idées farfelues et insolites pour vos prochaines sorties. Inspirez-vous donc de ces quelques activités insolites !

Faire du sport extrême : une idée aussi dangereuse qu’efficace

Le test de confiance habituel consiste à s’évanouir pour se laisser attraper par son partenaire de jeu, mais vous pouvez faire un remake de ce test en le rendant extrême. Si vous optez pour le sport en plein air, pensez au parachute et à la Tyrolienne et veillez à ce que cela se fasse à deux. Vous verrez alors que la peur de tomber créera la confiance mutuelle entre les deux employés qui sauteront ensemble. Ou alors, c’est l’amusement que cela leur procurera qui va générer un lien de confiance.

Autrement, si votre entreprise a les moyens financiers nécessaires, louez un parc d’attraction et donnez des sensations fortes à vos collègues. Installez-vous confortablement pour vivre les effets tournoyants des montagnes russes ou encore livrez-vous à une chute libre vertigineuse d’une dizaine (voire centaine) de mètres.

Bref, retenez-le : partager un moment fort crée forcément des liens et des souvenirs communs. Alors, jetez-vous dans le danger ensemble (un danger maîtrisable toutefois) et vous en sortirez plus unis que jamais.

Un peu de casse pour consolider une équipe de choc

Bâtir une équipe en démolissant des choses semble un peu ironique, mais cela marche. En effet, le team building ne sert pas seulement à unir les collègues ; il sert aussi à évacuer le stress et les mauvaises vibrations (frustration, colère, nervosité, …).

Alors quoi de mieux que de partir à la casse et d’y détruire quelques voitures usées ? Bien sûr, ce ne sera pas la seule activité à prévoir, mais c’est insolite et efficace contre le burn-out. De préférence, faites cette partie de casse au début pour que chacun puisse se vider de ses émotions négatives avant d’entamer les autres jeux.

Une activité encore plus folle : faire une course à pied sur l’eau

Il s’agit ici de mettre chaque participant dans une bulle et de leur faire longer une piscine en courant dans ces bulles. L’idée est folle et hilarante et c’est ce qui la rend encore plus amusante. Le but n’est pas de finir la course, mais de s’adapter à une situation peu confortable pour atteindre un objectif et c’est une chose que l’on recherche à l’issue d’un team building.

Un jeu de réalité virtuelle

Créez un monde fantastique plein d’obstacles à franchir et créez un personnage pour chacun de vos collaborateurs. Lors du team building, faites-leur vivre une expérience inédite durant laquelle ils devront s’allier et être astucieux pour gagner le jeu ensemble.

Vous êtes libre de fixer les règles et le but du jeu, mais faites-en sorte que les participants aient l’occasion de créer des stratégies qui émanent d’eux-mêmes.

Il existe des centres spécialisés qui donnent accès ce genre de technologie. Louez-en un pour toute une journée et faites-vous plaisir. La réalité virtuelle est une idée originale, mais pour que vous et vos employés puissiez partager des moments réels, prévoyez d’autres activités.