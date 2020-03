Start-up : comment protéger vos appareils contre une panne de courant ?

Les équipements électriques ne sont pas conçus pour résister aux fluctuations de tension trop importantes. Il existe donc un véritable risque que certains appareils puissent tomber en panne en cas d’interruption de l’alimentation ou de panne de courant sur le réseau électrique. Comment faire pour s’en protéger ?

Un accident du quotidien peut poser un plus grand risque

Aujourd’hui, les réseaux électriques européens sont fiables. Puisque notre société dépend de plus en plus de l’électricité, leur qualité a grandement augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, la qualité de la tension ne dépend pas uniquement du gestionnaire de réseau. Le système électrique de nos bureaux et maisons qui gère l’interaction entre les appareils raccordés entre eux, a aussi un rôle important.

Mais les accidents les plus graves arrivent parfois parce que des gestes simples ont été négligés. Dans votre élan de créativité et votre désir de productivité, il est possible que vous négligiez certains aspects de la création d’un espace de travail. Il est important de libérer la pièce de câbles errants, car une personne qui trébucherait sur un de ceux-ci pourrait emporter avec lui ordinateurs, imprimantes et autres objets électriques dans sa chute.

Les fluctuations de tension et ses effets sur les appareils électriques

Lorsque la lumière vacille, c’est un résultat direct des fluctuations de tension sur le réseau. Les meilleurs réseaux ne peuvent prévenir des interruptions imprévues et involontaires. Elles peuvent être causées par un court-circuit (résultat d’un câble endommagé), une surcharge (suite à la foudre) ou des pics de tension (demande trop grande).

Les bureaux et habitations sont raccordés au réseau basse tension qui distribue le courant à 230 volts. Nos appareils électriques sont faits pour fonctionner correctement dans ces limites imposées. Mais lorsque la tension devient trop basse, l’intensité du courant augmente et peut brûler des composants de l’appareil ou provoquer son dysfonctionnement.

Comment éviter ces problèmes ?

Bien choisir ses appareils électriques

Lors de l’achat de vos appareils, assurez-vous qu’ils résistent aux fluctuations de tension. Cette indication devrait apparaître sur le marquage CE.

Faites contrôler l’installation électrique de votre local

Avant de brancher ordinateurs, imprimantes et autres objets électriques sur le réseau de votre nouveau bureau, faites vérifier l’installation par un électricien qui pourra vous confirmer si elle est aux normes.

Installez une protection contre les surtensions

Les protections contre les surtensions protègent, entre autres, contre les dommages de la foudre. Une alimentation sans interruption (Uninterrupted Power Supply) protégera vos appareils contre les pics de tension et vous permettra de continuer à travailler quelque temps après la panne de courant.