Atland : Un acteur de l’immobilier belge sur le digital

L’immobilier belge se porte à merveille depuis quelques années et les promoteurs immobiliers se veulent rassurants. Leur pronostic 2020 prévoit de fortes baisses quant aux prix du logement à compter du premier trimestre. De nouveaux acteurs tirent ainsi leurs épingles du jeu et notamment le promoteur immobilier digital belge, Atland. Découvrons davantage les objectifs et les enjeux de ce promoteur, créateur de valeur immobilière.

Atland Promotion : de la VEFA en ligne

Atland Promotion est une société indépendante et à part entière rattachée au groupe Atland. Elle gère actuellement la production, la construction et la commercialisation de plus de 3300 logements en Belgique. L’activité de la société de promotion immobilière en ligne couvre les zones géographiques les plus dynamiques du territoire belge, dont les ceintures urbaines des grandes métropoles belges.

En tant que promoteur immobilier en ligne, Atland propose depuis 15 ans, des logements neufs sur plan et des prestations de rénovation. La société assure de grands projets de qualité pour ses clients grâce à un important réseau de 140 collaborateurs ayant de sérieuses compétences dans la gestion immobilière. Son savoir-faire est largement reconnu dans le domaine.

Avec près de 60 opérations de promotion et plus d’un milliard d’actifs sous gestion dans toute la Belgique, la société Atland est aujourd’hui un important acteur du secteur immobilier.

Les avantages de la digitalisation d’Atland Promotion

Son expérience dans ce secteur lui permet de développer des projets immobiliers mieux adaptés aux évolutions conjoncturelles et sociétales. Le changement de comportement chez les futurs acquéreurs est en partie l’une des premières raisons qui expliquent l’importance du digital dans le secteur immobilier belge. Les particuliers en quête de logement à acheter en Belgique sont de plus en plus connectés. La société Atland propose donc un accès en ligne via son site internet Atland-Promotion.be pour découvrir les logements neufs en VEFA.

Avec un acteur visible en ligne comme Atland, il est plus simple pour les clients du monde entier qui souhaitent acquérir un bien immobilier en Belgique de participer activement aux étapes de développement du programme. Les clients d’Atland Promotion bénéficie en effet, d’un accompagnement spécial pour la recherche de financement, la personnalisation ou encore les démarches d’acquisition du futur logement.

La digitalisation de l’immobilier est le fer-de-lance de la société Atland Promotion en Belgique. Elle a parfaitement compris l’importance de jouer sur le portail digital pour faire connaître l’existence de ces projets immobiliers en cours à un public plus large.