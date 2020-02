E-reputation : gestion et stratégies à mettre en place

Pensez à la dernière fois que vous sortiez dîner et que vous vouliez essayer un nouveau restaurant. Pourquoi avez-vous choisi ce restaurant ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement recherché en ligne diverses critiques avant de choisir le restaurant avec des commentaires bons à excellents de la part des clients. Bien qu’une réputation en ligne positive soit excellente pour les restaurants, qui comptent sur de bonnes critiques pour attirer les clients, est-ce vraiment important pour votre entreprise ?

Nos habitudes de consommation

Nous savons tous que les clients et les entreprises modernes comptent sur Internet pour trouver les produits et services dont ils ont besoin. Ils utilisent des plateformes d’examen, les médias sociaux et même votre site Web pour se forger une opinion sur les entreprises qu’ils trouvent et achètent en fin de compte. Ne vous moquez pas, ils le font même avec votre entreprise.

Cette opinion est souvent influencée par des aspects tels que la position de votre entreprise sur les résultats de recherche, la présentation et le contenu du site Web, la présence sur les réseaux sociaux et même les avis et les listes. Peu importe ce que vous dites ou faites, votre réputation – en ligne ou autrement – est importante. La bonne nouvelle, c’est que vous avez le pouvoir de le gérer et la nettoyer.

Définir : gestion de la réputation

Avant de découvrir comment gérer votre e reputation, ce serait une bonne idée de définir ce qu’est réellement la gestion de la réputation. À première vue, c’est en fait assez simple : il s’agit de gérer votre réputation – la façon dont les gens perçoivent votre entreprise.

Chez Laudans, nous aimons aller un peu plus loin dans la définition de la gestion de la réputation. Pour nous, c’est un concept à deux volets :

C’est surveiller et influencer la e reputation d’une entreprise ou d’une marque.

ou d’une marque. C’est l’adressage des mentions négatives ou des critiques.

Comment une entreprise peut-elle établir une réputation en ligne ?

Si vous venez de démarrer une nouvelle entreprise ou si vous souhaitez commencer à gérer votre réputation, le meilleur endroit pour commencer à le faire est en ligne. La raison en est que l’Internet est l’endroit où la grande majorité des gens publient leurs avis et recherchent des informations et développent leurs opinions. Voici cinq façons de bâtir une réputation en ligne :

Avoir un blog

En ayant un blog régulièrement mis à jour avec des articles qui couvrent tout, de ce que fait votre entreprise (RP) à la façon dont vous utilisez les systèmes ou même les observances sur les marchés ou les produits, cela vous aide à vous établir en tant qu’expert. La clé ici est que les articles doivent être réguliers – au moins deux fois par semaine – et pertinents pour le lecteur.

Être répertorié dans les annuaires

Tout comme les annuaires téléphoniques, les annuaires en ligne permettent aux utilisateurs de rechercher des sites Web d’entreprises par catégorie (par exemple, ce qu’ils proposent). L’inscription de votre site contribuera à générer du trafic vers celui-ci, où d’autres techniques de gestion de la réputation peuvent prendre le relais.

Faites de la publicité

Vous n’allez pas vous faire une réputation en ne faisant rien. Vous devrez y travailler, sortir et écrire des articles pour d’autres blogs, faire de la publicité sur le Web et promouvoir votre entreprise autant que possible.

Video : https://vimeo.com/359828086

Quelles mesures prendre pour protéger la réputation ?

Si vous avez déjà établi votre réputation, vous devez vous concentrer sur sa protection ou son maintien. Voici trois conseils qui peuvent vous y aider :

Sachez ce que vous pouvez contrôler

Tout en encourageant les clients à écrire des avis en ligne, c’est bien, vous ne pouvez pas contrôler ce qu’ils écrivent. Il est donc préférable de surveiller ce qui se dit et d’essayer de répondre au mieux aux avis négatifs. La meilleure option serait de se tourner vers ce que vous pouvez contrôler : les classements de recherche. Essayez de publier des articles et du contenu plus informatifs et pertinents. Cela prendra plus de temps, mais cela sera payant.

Sachez comment surveiller votre réputation

Il existe de nombreuses façons de surveiller votre réputation. Certaines entreprises font confiance aux sociétés de gestion de réputation tandis que d’autres choisissent de faire confiance à des applications comme Google Alerts , MonitorThis ou Social Mention qui peuvent suivre des mots clés spécifiques (par exemple, le nom de votre entreprise) et vous fournir des alertes immédiates lorsque votre entreprise est mentionnée. Vous pouvez ensuite agir comme bon vous semble. La clé est de chercher une solution qui fonctionne pour vous. Si vous êtes trop occupé pour le faire vous-même, une société de gestion peut être une bonne idée. Laudans est votre meilleure adresse.

Internet est important

Même si votre entreprise ne dépend pas principalement d’Internet, il est important de savoir que vos clients le font. Vous devez prendre des mesures pour surveiller votre réputation en ligne, en particulier là où se trouvent vos clients. Commencez par rechercher régulièrement le nom et l’emplacement de votre entreprise et regardez les résultats et les avis que les gens écrivent. Vous pourriez être surpris par ce que vous voyez.

La clé ici est d’essayer de maintenir le statu. Si vous avez fait quelque chose qui fonctionne pour votre réputation, continuez à le faire, n’abandonnez pas. Si quelque chose réussit modérément, essayez de le modifier pour voir comment les petites améliorations fonctionnent avec vos clients. Si vous voyez des réponses négatives ou des critiques, vous devez les corriger immédiatement.