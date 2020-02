Réseaux sociaux : quelle pratique chez les jeunes ?

Tombée dans les nouvelles technologies depuis le plus jeune âge, la génération Z est comme un poisson dans l’eau lorsqu’elle navigue sur le web, notamment sur les plateformes en ligne les plus addictives qui soient : le réseaux sociaux. Si on sait que les jeunes y passent un temps considérable, il n’est pas toujours évident de savoir ce qu’ils y font. Pour y voir plus clair sur leurs pratiques, le site d’orientation en ligne Diplomeo a mené l’enquête auprès de la tranche des 16-25 ans.

Un moyen d’information primordial

Fake news, deep fake, théories du complot… Les réseaux sociaux ne sont pas vraiment les meilleurs élèves lorsqu’il s’agit de trouver une information fiable. Pourtant, s’informer est la chose la plus courante qu’effectuent les jeunes sur ces plateformes. D’après le sondage de Diplomeo, ils sont 78% à y suivre les actualités. Un chiffre qui fait écho à ceux du ministère de la Culture, qui montrait déjà en 2018 qu’une large majorité des milléniaux utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s’informer.



Mais les 16-25 ans ne s’informent pas seulement sur l’actualité : suivre les nouvelles dans leur entourage proche est également d’une importance capitale. Pour preuve, l’étude révèle que 72% se connectent sur les réseaux sociaux pour parler à leurs amis et 52% pour prendre des nouvelles de leurs proches.

Une jeunesse accro, mais pas trop

Si les parents s’inquiètent de ce que font leurs ados sur les réseaux, c’est aussi leur temps passé sur les écrans qui crée l’émoi chez leurs aînés. Pourtant, ils ne semblent pas si addicts que ça, en tout cas selon leurs déclarations ! D’après les témoignages recueillis par Diplomeo, 56% surferaient sur les réseaux sociaux pendant moins de deux heures par jour, 29% entre trois et cinq heures et seulement 12% pendant cinq heures ou plus.



Des résultats qui pourraient rassurer mais qui restent en demi-teinte, puisque 44% avouent tout de même qu’ils ne peuvent pas se priver des réseaux sociaux. Et pour cause : ces plateformes sont devenus indispensables à tous les moments de la vie, et notamment pour le travail.

Travailler sur le web : une évidence pour les jeunes

L’enquête de Diplomeo révèle aussi qu’au-delà de l’information et du divertissement, les réseaux sociaux sont également des outils utiles pour le travail. Selon l’enquête, 8 jeunes sur 10 travaillent avec leur camarades ou leurs collègues sur les réseaux sociaux, principalement sur trois réseaux sociaux : Facebook, Snapchat et Instagram.



Quant à l’idée de faire des réseaux sociaux leur métier, un tiers d’entre eux envisagent volontiers de devenir influenceur ou community manager. Les métiers du web semblent donc très clairement attirer les 16-25 ans, non pas par goût particulier pour la célébrité, mais surtout parce qu’il s’agit d’un outil des plus familiers, présent à toutes les étapes de leur vie.