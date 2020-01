Osertech : vendre des machines cosmétiques en ligne devient plus facile

Pour (re)vendre des équipements industriels, notamment les machines cosmétiques, mieux vaut se tourner vers des spécialistes de l’achat-vente de matériel d’occasion. En l’occurrence, les professionnels d’Osertech, l’un des spécialistes français du secteur.

Après 30 ans d’existence, l’entreprise située en Eure-et-Loir, innove en proposant désormais des services digitalisés de vente et d’achat de matériel industriel d’occasion. Cette marketplace, l’une des seules au monde dédiée à son secteur, a pour ambition de devenir Le Bon Coin des professionnels achetant et vendant des machines industrielles d’occasion.

Osertech : l’expérience de terrain au service des internautes

Fort de ces trois décennies d’expérience dans le métier, Osertech dispose de connaissances extrêmement pointues et approfondies de l’ensemble des spécificités et des langages techniques de toutes gammes de machines. Une expertise unique qui lui permet de comprendre les besoins des acheteurs et de les orienter vers des matériels adaptés.

Concrètement, Osertech fonctionne comme une marketplace. Elle permet aux vendeurs de déposer gratuitement leurs annonces. Le site est également gratuit pour les acheteurs potentiels. Ces derniers peuvent accéder librement aux informations sur les machines qui les intéressent et poser leurs questions à un professionnel. Ce qui permet d’éviter les erreurs, incohérences et bénéficier d’une réponse rapide sur mesure.

Ce que gagnent acheteurs et vendeurs

De plus, Osertech facilite la tâche aux vendeurs. Ces derniers n’ont qu’à donner les spécificités de leurs machines et laisser faire la marketplace. Elle se charge en effet d’optimiser et de publier les annonces dans différente langues. Il y a donc gain de temps. Et ce n’est pas tout. Les annonces sont partagées sur de nombreux sites partenaires, relayées dans une newsletter qualifiée et publiées dans des groupes de professionnels (réseaux sociaux).

Osertech effectue aussi la facturation et tout le travail autour. En outre, les vendeurs n’ont aucune contrainte concernant les garanties et la logistique prises en charge par les équipes d’Osertech. Enfin, les vendeurs reçoivent leur argent avant expédition du matériel et n’ont à faire face qu’à un interlocuteur unique durant toute la transaction, tout en minimisant leur implication pour vendre rapidement et efficacement du matériel.

Quant aux acheteurs, ils ont la primeur de nombreuses exclusivités en ligne, et bénéficient également de l’avis et des conseils des experts d’Osertech sur leurs différents projets. Sans oublier qu’Osertech garantit du matériel certifié fonctionnel, inspecté par des professionnels. Les acheteurs potentiels ont eux aussi un seul et unique interlocuteur tout au long de la transaction, depuis les demandes jusqu’à la facturation, en passant par les négociations et les visites. Il profite de surcroît de prix vraiment attractifs.

Des annonces relayées sur plusieurs plateformes

Par ailleurs, Osertech effectue une optimisation manuelle des annonces en plusieurs langues et les relaie sur plusieurs plateformes connues, dont resale, exapro, et trademachines. La plateforme propose un vaste catalogue continuellement enrichi de nouvelles références disponibles en France et à l’international. Parmi les machines pharmaceutiques d’occasion disponibles, se trouvent notamment des mélangeurs industriels, des remplisseuses, des agitateurs et des fondoirs.