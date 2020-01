Quelles solutions utiliser pour lancer son programme de formation en ligne ?

Pour les élèves comme pour les formateurs, la formation en ligne est l’avenir. Le temps où il fallait payer 500€ pour une journée de formation en présentiel est révolu. Mieux, l’offre réduite est désormais remplacée par une avalanche de choix.

En quelques clics, vous pouvez trouver une formation adaptée à votre niveau actuel pour du sport, de la cuisine, de l’investissement immobilier, la programmation informatique, la guitare…

Vous souhaitez proposer votre propre formation ? Voici quelques solutions pratiques.

Intégrer une école de formation en ligne

Une solution rapide pour débuter en tant que formateur est de rechercher des sites dans votre domaine qui en proposent déjà et recherchent de nouveaux profs.

Par exemple, dans l’univers informatique, OpenClassrooms est devenue la référence. Afin de proposer toujours plus de contenus à ses membres, le site est constamment en quête de formateurs dans des domaines de plus en plus larges.

L’avantage est de toucher un salaire fixe et d’avoir rapidement des élèves. En contrepartie, vous développez moins votre notoriété personnelle et ne touchez qu’une petite partie des profits réalisés par la formation. De plus, il faut trouver un site désirant votre profil de formateur…

Proposer votre formation sur des plateformes comme Udemy

Vous n’aimez pas le principe de travailler pour quelqu’un ou n’avez pas trouvé un employeur potentiel ? Créez seul votre formation de A à Z et mettez-là sur un site comme Udemy.

Udemy est le leader des cours en ligne dans le Monde. Actuellement, la plateforme dispose de plus de 100 000 cours. Dans cette liste, vous pourriez avoir des difficultés à vous faire remarquer, mais si vous soignez bien le contenu de votre formation et savez attirer avec un titre et une description accrocheurs, vous augmentez vos chances de réussite.

L’avantage principal d’Udemy est que vous êtes totalement libre de votre programme de formation et que votre mission s’arrête à fournir le contenu. Ensuite, vous pouvez laisser le cours en ligne et continuer à toucher des revenus passifs au fur et à mesure que de nouveaux membres l’achètent.

C’est également un excellent moyen de développer votre notoriété. Vous vous imposez comme un expert dans votre secteur.

Lancer sa formation sur son site web

Vous êtes un self-made man désireux tout faire seul ? Créez votre site web faisant la promotion et la vente de votre vidéo.

Ainsi, vous toucherez tous les bénéfices de la formation et pouvez la modifier quand vous le voulez. Vous pouvez également vendre d’autres services comme du coaching individuel sur votre site ou récolter les emails pour recontacter les personnes via des newsletter par la suite.

En revanche, ne comptez pas faire des semaines de 35 heures quand vous lancerez votre formation. Vous avez déjà un temps conséquent à prévoir pour la création du contenu de la vidéo. Puis, vous devez en passant autant dans la création du site support en apprenant bien comment rendre la partie « publicité » visible de tous et la partie « cours » bloquée pour les non-inscrits.

Une fois que cela est fait, il vous reste à faire connaître le site, ce qui n’est pas une mince affaire. Si personne ne vient dessus, personne n’achètera votre formation même si le prix est bas pour un contenu d’excellente qualité. SEO, publicités Google, réseaux sociaux, multipliez les canaux pour toucher le plus de prospects possibles.