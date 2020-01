Entreprise experte dans la technologie 3D : quels sont les services proposés ?

Il est envisageable de confier un projet de fabrication d’objets industriels à un spécialiste de l’impression 3D. Ce dernier devrait normalement proposer une gamme de solutions personnalisées et performantes à ses clients. Si c’est le cas, les résultats obtenus seront irréprochables. Mais la qualité des prestations peut changer la donne. Zoom sur les services offerts par un expert de la fabrication additive.

Les différentes prestations offertes par un spécialiste de la fabrication additive

Les technologies de fabrication utilisées par un spécialiste de l’impression 3D sont multiples. Il s’agit généralement de la stéréolithographie, du frittage de poudre de polymère et du dépôt de fils, sans parler de la fusion métallique, du FDM et CFF composite, du moulage RIM, du rotomoulage et de l’injection plastique.

L’expert de la fabrication additive maîtrise d’ailleurs la technologie Carbon ainsi que la technologie Multi Jet Fusion. Pour mener à bien ses missions, il dispose de différents types de machines industrielles puissantes. Parmi celles-ci figurent notamment les machines de stéréolithographie. Ces dernières permettent de concevoir une maquette ou un prototype à partir d’un fichier CAO 3D.

Les machines de stéréolithographie

À noter que ces machines utilisées par une entreprise experte de la technologie 3D sont à la fois précises et performantes. Grâce à des esquisses bien détaillées, le processus d’impression numérique est court. Les dimensions des pièces à fabriquer ne changent pas la donne. Outre l’impression 3D par stéréolithographie, un spécialiste de la fabrication additive propose de même d’autres services. Il s’agit plus précisément du moulage en silicone, du rotomoulage et de l’outillage rapide.

Il y a aussi le moulage RIM « Raction Injection Molding ». Les meilleures entreprises spécialisées dans la fabrication additive disposent toujours de centres d’usinage à commande numérique. Grâce à cela, le processus de conception des maquettes et/ou des prototypes en 3D est raccourci.

D’autres solutions proposées par une entreprise de fabrication additive

L’impression 3D SLA est l’une des solutions suggérées par un spécialiste de la fabrication additive. Afin de concevoir des pièces en petite série et des prototypes rapidement, il utilise des machines Form 2. Leur performance est similaire à celle des imprimantes industrielles de grande taille. Elles donnent la possibilité de produire des pièces à haute résolution.

Les finitions sont soignées et les détails sont plus fins. Les machines Form 2 se servent d’un laser de haute précision pour concevoir des pièces isotropes solides à partir d’une résine photopolymère liquide. Il convient de souligner que les résines classiques permettent de réaliser des impressions transparentes.

Les solutions proposées par une entreprise spécialisée dans la fabrication additive s’adressent aux professionnels de divers secteurs (aéronautique, automobile, médical, celui de l’industrie, etc.). Il ne faut pas oublier de consulter la liste des partenaires du prestataire sollicité. Si celle-ci est longue et comporte des marques célèbres, ce serait parfait. Il suffit de visiter le site web de l’expert pour le savoir.

Il est tout à fait possible d’y trouver la solution appropriée pour les pièces solides, par exemple. Afin d’obtenir des résultats optimaux, il vaut mieux se tourner vers un prestataire disposant d’un bureau d’études spécialisé en design paramétrique. Il sera ainsi faisable d’accélérer le processus de fabrication des modèles ou des prototypes.