Immobilier et Web : la collaboration idéale

À l’heure d’internet et des nouvelles technologies de communication, les agences immobilières se doivent de collaborer avec un support ultra-performant : le web. Nombreuses sont celles qui ont déjà franchi le pas en s’engageant dans une transformation digitale et une transformation des méthodes de marketing ou des techniques commerciales traditionnelles du secteur immobilier.

Le Web : un important canal de communication pour les pros de l’immobilier

La plus grande révolution pour le secteur immobilier est sans nul doute celle des petites annonces de location ou de vente de biens. Elles ne sont plus seulement diffusées dans des magazines ni affichées dans les vitrines des agences immobilières. Désormais, on les retrouve également sur le net. Certains sites sont spécialisés dans la location immobilière à long ou à court terme, la location saisonnière, la vente d’immobiliers neufs ou anciens ….

Les petites annonces en ligne sont devenues un canal de diffusion incontournable pour bénéficier d’une bonne visibilité pour son appartement ou sa maison à vendre. De plus, l’annonce web peut être mise en valeur par un expert qui saura détecter les éléments clés qui vont démarquer votre bien des autres.

Avec les nouveaux sites de petites annonces qui agissent en tant que plateforme de mise en relation, il est maintenant possible pour les particuliers propriétaires de poster eux-mêmes leurs biens à louer ou à vendre, d’y joindre une description détaillée puis une ou plusieurs photos.

Si par contre, vous passez par le site web d’une agence immobilière comme Vaneau.fr qui a l’exclusivité de la vente ou de la location, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé de A à Z. Selon la formule choisie, vous pouvez avoir une optimisation de votre annonce, une aide pour les démarches, un suivi après signature du contrat bail ou contrat de vente….

Le web permet aux agences immobilières de développer leurs CA et de continuer à être performant dans un secteur hautement concurrentiel.

Le site immobilierpour trouver l’appartement de ses rêves

Beaucoup d’agences immobilières ont compris l’importance de la transformation digitale et le fait d’avoir un site web immobilier pour rester compétitif. Désormais, rares sont les clients qui se déplacent dans une agence locale pour demander des renseignements ou faire des recherches.

Les agents immobiliers doivent aller chercher les acheteurs potentiels sur la toile. Pour faciliter la navigation des visiteurs, de multiples fonctionnalités ont été rajoutées telles que le filtre de recherche, la prise de rendez-vous en ligne avec un agent pour une visite ou encore la visite virtuelle à 360°.

Les agences immobilières s’adaptent au goût du jour permettant ainsi aux clients potentiels de se connecter rapidement à un site de petites annonces 24/7 et où qu’ils soient partout dans le monde entier. Cette grande liberté offerte par internet transforme inévitablement les professions du secteur immobilier. Les nouveaux métiers de la pierre offrent une réponse plus adaptée en offrant leur service d’experts en ligne.