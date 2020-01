Puisque l’extraordinaire captive et la routine ennuie le cerveau, proposez une animation de stand originale pour attirer et garder l’attention des visiteurs. Elle fera vite tomber les barrières et permet aux clients – prospects de vivre une expérience unique.



Robot, animation 3D, réalité virtuelle ou hologramme, … proposez une animation de stand originale et high-tech à vos invités. Offrez-leur l’opportunité d’être au plus près des technologies de demain, un moyen simple et efficace de susciter leur intérêt et d’en faire des clients potentiels. Voici pour vous quelques idées d’animation pour vous démarquer. Vous pouvez également directement louer des animations pour votre stand en cliquant ici.



Animation de stand originale : surfez sur la vague de la réalité virtuelle

La réalité virtuelle suscite un véritable engouement depuis quelques années. D’abord associée à l’univers des gamers, la RV a vite dépassé le monde des geeks. Son usage se démocratise et le réalité virtuelle multiplie les possibilités. Aujourd’hui, elle sert entre autres de support pour les animations événementielles. Pour changer des mascottes traditionnelles et du photobooth classique, optez pour la réalité virtuelle. Elle vous garantit une animation originale pour votre stand. Elle fera vivre à vos invités une expérience virtuelle inédite que vous pouvez sans problème personnaliser. Vous êtes une agence de voyage ? Proposez à vos clients et à vos prospects un safari dans les savanes africaines. Et le champs des possibilités est infini.

Surprenez avec la réalité augmentée

Dans les salons professionnels, l’utilisation des objets connectés vont bon train. Ces accessoires, comme le téléphone, les lunettes ou les montres connectées ou encore les tablettes vous permettent d’intégrer des éléments virtuels à votre environnement réel. Avec cette animation, vous plongez véritablement vos invités et vos clients dans un univers de science-fiction. Imaginez votre slogan et votre logo qui apparaissent en image 3D dans le décor ambiant. Cette animation originale pour un stand vous offre un bel aperçu de ce que vous pouvez faire avec la RA. Si vous êtes en panne d’idées pour attirer un maximum de visiteurs, vous avez là la solution idéale.

Animation de stand originale et expérience immersive avec les simulateurs VR

Si vous voulez attirer l’attention du public lors de vos événements professionnels, pensez également aux simulateurs VR. Proposée à votre stand, cette animation originale permet à vos visiteurs de vivre une expérience immersive sur une activités donnée. Sur ce point d’ailleurs, les possibilités sont nombreuses. Le principe du simulateur VR est simple. Le participant se positionne sur une structure qui le maintien sur place mais lui permet d’effectuer librement des mouvements avec son corps. Il enfile ensuite un casque VR qui le plonge dans l’univers de son choix et c’est parti pour l’aventure. Avec cette animation, le visiteur peut skier, surfer, sauter en parachute, piloter un avion ou une F1, s’évader dans l’espace, etc.

Pourquoi pas une animation de stand originale avec un robot ?

La haute technologie rend possible les activités les plus impensables. Et c’est là tout l’intérêt de proposer une animation de stand originale axée sur le high tech. Dans ce contexte, l’univers de la robotique s’ouvre à vous. Essayez d’imaginer le buzz créé par votre participation à un salon professionnel si vous choisissez un robot comme agent d’accueil. Programmables, les humanoïdes peuvent proposer une animation personnalisée, tenir une conversation avec les clients ou faire une démonstration produit. Des robots géants peuvent aussi faire le show à l’ouverture de votre stand. Pour ce type d’animation, vous avez le choix entre différents types de machines, des plus basiques aux plus sophistiqués. Mais l’effet est toujours là.



Pensez à l’hologramme pour communiquer autrement

La participation à un salon professionnel peut avoir divers objectifs. Vous souhaitez conquérir de nouveaux marchés, booster votre notoriété, présenter des prototypes ou tester in situ un nouveau produit ? Mettez en place une animation de stand originale comme les hologrammes pour faire passer le message autrement. Il s’agit d’une technique de projection d’images en 3D, souvent avec un effet de lévitation. L’animation est entièrement personnalisable et apporte une vraie valeur ajoutée à votre stand. Pour présenter votre produit phare par exemple, vous pouvez proposer une image holographique de ce dernier que vous ferez flotter au milieu de vos visiteurs. Et ce n’est là qu’un aperçu des possibilités.