Se conformer au RGPD en 2020 : les meilleurs conseils

Toutes les entreprises collectant et traitant des données à caractère personnel doivent se conformer au RGPD. Il s’agit d’une nouvelle réglementation en vigueur depuis le 25 mai 2018. En cas de non-respect du Règlement Général sur la Protection des Données, des sanctions financières conséquentes seront prévues. Il faudra donc se conformer au RGPD afin de les éviter. Voici les meilleurs conseils à suivre à ce sujet.

Suivre une formation RGPD

La collecte et le traitement de données à caractère personnel « DCP » se font dans le respect de la loi relative à la protection des données personnelles. Comme déjà mentionnée, la non-conformité au RGPD peut conduire à de lourdes sanctions financières. Le montant de l’amende peut s’élever jusqu’à 300 000 €, en vertu de l’article 226-16 du Code pénal. Bien entendu, cela peut avoir un impact négatif sur le chiffre d’affaires d’une PME ou d’une TPE. En ce qui concerne les sanctions pénales, elles peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Afin d’éviter le pire, il vaut mieux suivre une formation RGPD dès aujourd’hui.

Toutes les entreprises européennes et françaises doivent donc se conformer au RGPD. Autrement, les sanctions prévues par les lois en vigueur sont inévitables.

Formation RGPD

L’idéal serait de suivre une formation RGPD. Il sera ainsi possible de garantir la mise en conformité au règlement général sur la protection des données. Bien sûr, les apprenants pourront apprendre à réaliser un audit de conformité RGPD. L’objectif est de détecter les failles de sécurité présentes dans les systèmes de traitement de DCP. Une fois cela est fait, il sera plus facile de trouver des solutions adaptées à la situation. Les apprenants devront juste suivre les conseils fournis par les formateurs pour maîtriser la protection des données personnelles.

Ne pas négliger l’importance d’un accompagnement professionnel personnalisé

Un diagnostic est indispensable à l’élaboration d’un plan d’action de mise en conformité RGPD. Mais, il ne peut être réalisé que par un professionnel qualifié. Raison pour laquelle il faut suivre une formation RGPD avant toute prise de décision. Bien évidemment, les apprenants ont besoin d’un accompagnement personnalisé. Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances en matière de protection et de traitement des données personnelles. D’un point de vue concret, tout le personnel d’une entreprise européenne (PME, TPE) doit suivre une formation RGPD. Il s’agit, plus précisément, des directeurs, des responsables, des salariés, des collaborateurs et des commerciaux. Ensemble, ils pourront participer aux différentes étapes de la mise en conformité RGPD.

À noter, la nomination d’un DPO fait également partie des processus à mettre en place pour se conformer au RGPD. Le Data Protection Officer est le délégué à la protection des données à caractère personnel d’une entreprise. Ses missions sont nombreuses et importantes. Il est le responsable de la réalisation de l’inventaire des traitements des données des clients, des partenaires et des fournisseurs. Mais, il est aussi de son devoir de le mettre à jour régulièrement. Le travail du DPO consiste, par ailleurs, à quantifier, qualifier et hiérarchiser les données collectées et stockées par l’entreprise. Également, la définition des plans d’action de sensibilisation à la sécurité des données personnelles fait partie des missions d’un DPO.