Michelle Obama fait sensation sur Instagram avec son propre documentaire

À l’époque où elle était encore la first lady, Michelle Obama s’était positivement distinguée en soutenant plusieurs programmes sociaux et éducatifs en faveur des jeunes. En 2013 par exemple, elle avait lancé un programme national pour la lutte contre l’obésité à l’école. Cette année, l’ex désormais première dame s’investit dans « A Year of Firsts », une série documentaire destinée à soutenir les futurs universitaires.

Un projet porteur d’espérance pour accompagner les jeunes

La première année à l’université est indéniablement source de stress, de diverses complications et de problèmes d’orientation. L’ensemble conduit malheureusement de nombreux jeunes à décrocher dès leur première année d’étude, sans obtenir le moindre diplôme.

Bien conscient du problème, Michelle Obama diffusera dès mi-janvier sa série de documentaire pour booster le moral des futurs universitaires. Mis sur orbite grâce au partenariat entre le média californien ATTN et le programme Reach Higher (une première initiative de Michelle Obama pour inciter les jeunes à aller à l’université), le projet de six épisodes sera exclusivement diffusé sur IGTV, le service consacré aux vidéos longues sur Instagram.

La série documentaire permettra de s’immiscer dans le parcours de 4 étudiants durant leur première année à l’université. Le but recherché ici ? Donner un meilleur aperçu de ce qu’est la fac et mettre en avant l’expérience en la matière des uns et des autres pour que d’autres jeunes puissent s’en inspirer.

Une stratégie de communication payante

Avec le développement exponentiel des réseaux sociaux et la diversité des applications dédiées au partage de contenus à l’instar de Periscope, la vidéo est rapidement devenue le support par excellence pour s’adresser aux masses.

Et justement, l’ancienne première dame américaine l’a très bien compris. À lui seul, Instagram compte le milliard d’utilisateurs actifs (2019), ce qui permet de toucher un large spectre de cible. Les grandes marques, les influenceurs ou encore les PME se servent d’Instagram pour faire la promotion de leurs produits, augmenter leurs ventes et améliorer par la même occasion leur visibilité.

Surfant sur le succès d’Instagram, Michelle Obama a d’abord choisi ce réseau social parce qu’il attire des millions des jeunes, ce qui permettra d’atteindre plus facilement ses cibles. Par ailleurs, communiquer intelligemment par la vidéo n’engendre pas des coûts importants. IGTV est un canal de diffusion quasi gratuit (exemption faite des contenus sponsorisés), ce qui en fait une solution moins onéreuse que la télévision ou que n’importe quelle plateforme de streaming.

Inciter les jeunes à ne pas abandonner

« A Year of Firsts » est en quelque sorte le nouveau porte-étendard de Michelle Obama, grande défenderesse de l’accès à l’éducation pour tous. Avec ce programme, elle compte inciter les jeunes à ne pas abandonner leurs études et à prendre les bonnes décisions qui les permettront de décrocher leurs diplômes.

En regardant cette série documentaire, les internautes pourront découvrir la vie de 4 étudiants, Robert, Haseeb, Regan et Linette. La série abordera les problèmes liés aux difficultés financières, au stress scolaire ou encore de la santé mentale en milieu universitaire. Chaque épisode sera une véritable immersion entre les difficultés rencontrées lors de son admission à l’université et les voies et moyens pour s’en sortir sans y laisser des plumes.