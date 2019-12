Comment obtenir plus de clients pour votre restaurant avec Facebook Ads ?

Contrairement aux boutiques de vêtements ou de décoration, votre restaurant vend un repas et une expérience qui ne dure que le moment du repas, ce qui signifie que la valeur du produit est momentanée. Vos clients ne viennent pas acheter quelque chose qu’ils peuvent emporter chez eux et dont ils pourront profiter pendant des années. Ils viennent pour satisfaire leur faim en se faisant plaisir avec un bon repas.

En raison du mode de fonctionnement des restaurants et de la manière dont ils génèrent des revenus, il est moins évident de créer une stratégie efficace sur les réseaux sociaux.

Votre notoriété, la clé du succès de votre restaurant



La notoriété de votre enseigne fait partie intégrante du webmarketing de votre restaurant. Que vous soyez un fast-food, un restaurant de quartier ou un bar, vous n’allez pas acquérir de nouveaux clients si personne ne sait que vous existez. Vous utilisez peut-être déjà la distribution de flyers pour vous faire connaitre dans votre ville. Mais il y a d’autres choses à faire, notamment sur internet.

Facebook propose une campagne publicitaire d’engagement qui optimise les « j’aime » de la page. Cette campagne vous permet de montrer à votre public cible une annonce les invitant à aimer votre page Facebook. Ils prêteront plus attention à votre page si elle a déjà un certain nombre de « j’aime » et de commentaires.

Les photos sont indispensables et sont une composante importante de toute campagne publicitaire. Mais elles le sont encore plus dans le secteur de la restauration. Vous pourriez avoir le meilleur emplacement possible ou des promotions incroyables, si votre nourriture à une apparence peu ragoutante, personne ne voudra venir. Investir dans de bonnes photos de vos plats revient à investir dans vos ventes !

Ciblez le bon public pour votre restaurant



Vous avez créé vos annonces, choisi de belles photos et êtes prêts à les diffuser ? Maintenant il faut définir à qui montrer ces annonces. Il est essentiel de bien cibler son public sur Facebook pour ne pas dépenser inutilement votre budget Facebook Ads.

Faites attention à bien cibler les personnes dans votre zone géographique. Inutile de cibler des personnes à Paris si votre restaurant se trouve à Lyon. Si votre publicité vise à promouvoir des boissons alcoolisées, faites attention à cibler des personnes majeures.

Facebook vous propose de télécharger votre base de données clients afin de cibler les personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt. Enfin, n’oubliez pas le retargeting ! Le retargeting peut cibler une multitude d’utilisateurs : ceux qui ont visité votre site web, ceux qui ont aimé votre publicité, vos clients déjà existants…

Le retargeting signifie simplement de montrer vos annonces à un public qui vous connaît déjà.

Conclusion pour obtenir plus de clients



Il peut être compliqué pour les restaurants de diffuser des annonces Facebook Ads, avec la bonne cible et le bon message. Mais cela n’est pas impossible, ce n’est pas très compliqué même si cela se passe sur internet, cela ne nécessite pas d’apprendre la programmation informatique. Avec les bonnes stratégies et un simple tuto , votre notoriété et votre acquisition client peuvent décoller rapidement !