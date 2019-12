Le coworking : La solution pour les 1,3 million d’auto-entrepreneur français ?

L’un des premiers soucis du porteur de projet quand il veut créer son entreprise est de trouver un local pour exercer son activité. Comme il s’agit plus d’une obligation légale, le problème est encore plus complexe pour les entreprises qui n’ont pas besoin d’une localisation physique comme les freelancers qui travaillent seuls ou les télétravailleurs qui travaillent à distance. Grâce au coworking, il est possible pour tous ces auto-entrepreneurs de louer un local sans trop dépenser.

Le coworking, pour quoi et pourquoi ?

Le statut d’auto-entrepreneur est de plus en plus valorisé et présente de nombreux avantages pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure et devenir leur propre patron. Ce statut a gagné en popularité si bien que la France compterait près de 1,3 million d’auto-entrepreneurs déclarés à l’ACOSS, la Caisse nationale du réseau des URSAFF en 2019.

Mais l’auto-entrepreneur travaille souvent seul et profite des outils technologiques à sa disposition pour gérer son activité. De plus en plus de micro-entreprises se gèrent par exemple à distance et ne disposent que d’une vitrine virtuelle sur le net ou les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont quand même besoin d’une adresse physique pour rassurer leur clientèle, une solution pratique, simple et économique existe : le coworking.

Quelque soit leur secteur d’activité, les micro-entreprises ne disposent pas toujours d’un budget suffisant pour louer un local. Parfois, la location est même inutile puisque l’entrepreneur travaille seul ou alors avec des collaborateurs en ligne. En effet, il est possible d’engager par exemple, une secrétaire à distance pour traiter le courrier, s’occuper de tâches administratives ou répondre au téléphone depuis chez elle.

L’espace de coworking permet aux entrepreneurs de réduire les coûts de location en partageant des bureaux avec d’autres entreprises de la même taille ou ayant la même activité. Autrement dit, ils ont la possibilité d’y domicilier leur entreprise puis de partager les commodités des lieux comme les salles de réunion ou encore le standard téléphonique et de mutualiser les charges.

Le coworking : un espace de travail où le partage est roi

L’espace de coworking est donc une nouvelle organisation du travail qui a son propre mode de fonctionnement et qui est régie par des règles internes. Elle propose donc une location mensuelle de bureaux et des abonnements à l’heure pour un usage occasionnel des locaux de réunion ou de travail. Chacun peut ainsi trouver des bureaux de coworking et choisir une offre adaptée à ses besoins.

L’avantage du coworking est qu’il facilite les rencontres décisives avec d’autres entrepreneurs et donc de développer son réseau professionnel en multipliant les contacts. Il n’est pas rare que les entreprises qui se partagent un espace de coworking se mettent à collaborer. Si vous êtes par exemple, une startup commerciale ou une entreprise de services, vous pouvez très bien trouver un cabinet juridique dans votre espace de coworking pour défendre vos intérêts et vous prêter assistance en cas de litiges.

Les espaces de coworking tirent leur revenu de la location, mais aussi de ventes de services additionnels. Il est par exemple possible de louer une salle de réunion pour quelques heures et demander la mise à disposition d’hôtesses ou encore l’organisation d’une collation pour recevoir les participants. Lorsqu’un auto-entrepreneur décide de domicilier son entreprise dans un espace de coworking, il peut bénéficier d’un standard téléphonique et d’un service de traitement de courrier.