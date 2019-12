Vaneau Immobilier lance sa filiale Neuf Digital

Avec sa filiale tout nouvellement créée, Neuf Digital, l’agence Vaneau Immobilier ambitionne de se positionner plus favorablement sur une niche en pleine croissance dans le domaine de la pierre : l’immobilier neuf.

Neuf Digital : une agence immobilière spécialisée sur l’immobilier neuf

Pour se démarquer de ses concurrents, Vaneau Immobilier a eu la brillante idée de lancer une nouvelle filiale innovante baptisée Neuf Digital qui va se concentrer uniquement sur les transactions d’immobiliers neufs en ligne.

L’objectif est de faciliter les projets d’achats de logements dans le neuf en permettant aux internautes d’avoir plus aisément accès aux opportunités du marché immobilier français via l’application mobile et le site web.

Sur le site de Vaneau Immobilier, les acheteurs peuvent donc venir nuit et jour, depuis n’importe où et de n’importe quel terminal, consulter les programmes immobiliers neufs ou encore utiliser les simulateurs et l’ outil de recherches géolocalisées. Ces dispositifs disponibles également sur le site internet de l’agence permettent de trouver plus rapidement un logement neuf ou encore une résidence en construction.

Des conseillers pour bien investir dans le neuf

Vaneau Immobilier ne se contente pas de faire une sélection précise des biens mis en vente, mais il fournit également un accompagnement personnalisé par un conseiller spécialisé. Cette prestation vous permet de choisir les projets d’achat les plus rentables pour préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, baisser vos impôts ou encore augmenter vos revenus.

Vous pouvez également bénéficier d’aides et de conseils pour trouver des biens idéalement situés avec une bonne rentabilité à la revente ou à la location. Les conseillers de Vaneau Immobilier sont les mieux placés pour vous conseiller dans ce type d’opération afin de bien choisir l’emplacement du bien ou le type de bien. Ils effectuent l’estimation du bien, signent les mandats, font visiter les biens, effectuent le suivi administratif et participent même aux négociations financières. Découvrez sur ce site spécialisé, une description détaillée du rôle, du statut et des obligations du conseiller ou agent immobilier.

Communiquer sur les avantages de l’investissement dans le neuf

Avec cette filiale, Vaneau Immobilier espère également présenter les avantages d’acheter un bien neuf en supportant et en accompagnant les initiatives des particuliers. Malgré qu’il soit environ 20% plus cher à l’achat que l’ancien, le neuf compte de nombreux atouts : des droits de mutation de 1.5% seulement contre 8% pour l’ancien, des charges allégées (4 fois moins élevés que dans l’ancien), des aides financières de l’État, des réductions d’impôts, une sécurité optimisée avec la garantie décennale et un excellent rapport rendement/risque.

L’investissement dans le neuf permet également de léguer à ses héritiers un bien récent, offrant des équipements dernière génération et garantis. Grâce à l’achat en VEFA, il est possible de personnaliser votre futur logement.