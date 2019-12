4 astuces pour faire baisser les coûts de son netlinking

La mise en place d’une stratégie de netlinking est d’une importance capitale lorsque vous travaillez sur le référencement d’un site web. En procédant à l’acquisition de liens entrants, vous augmentez la popularité et la notoriété de votre site. Cette stratégie parait facile à mettre en place, mais dans l’exécution elle nécessite un investissement parfois important. Voici 4 astuces pour vous aider à baisser le coût de votre netlinking :

Demander plusieurs devis auprès d’agences de netlinking

La comparaison des offres de plusieurs agences permet d’avoir une idée claire sur les tarifs de netlinking pratiqués sur le marché. Pour calculer le prix de votre campagne, contactez plusieurs entreprises afin d’avoir leurs coûts. Cette démarche est généralement gratuite et sans aucun engagement. Si elle est bien réalisée, vous recevrez les devis de plusieurs agences de net linking pour la création de backlinks pointant vers votre site.

Avant de demander des devis, décrivez clairement votre besoin et le budget que vous êtes prêt à y consacrer. Ensuite, prenez le temps d’analyser et de comparer les propositions de chaque agence. Ainsi, vous allez retenir celle qui se rapproche le plus de votre budget tout en mettant un accent particulier sur la qualité du travail qui sera fourni. N’hésitez pas à réajuster les différents points proposés par l’agence de votre choix afin d’être sûr d’obtenir le résultat escompté.

Trouver une plateforme qui pratique des tarifs compétitifs

Il existe aujourd’hui plusieurs catégories de plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des personnes capables de réaliser du net linking pour vous à des tarifs concurrentiels. Par exemple, vous pouvez parcourir les plateformes de freelancing les plus connus afin de poster votre demande.

Ainsi, vous allez recevoir des propositions de coût provenant des freelances. Généralement, les prix proposés par les freelances sont plus concurrentiels que ceux des agences. Pour réaliser correctement vos calculs, tenez vivement compte des coûts proposés par la plateforme retenue, car le coût de la proposition est souvent fonction des commissions perçues par les promoteurs. Dans tous les cas, demandez assez de détails possibles sur une offre de netlinking avant de la valider.

Opter pour les échanges de liens

Vous pouvez contacter les administrateurs des sites postant du contenu dans la même thématique que vous afin de nouer un partenariat d’échange de liens. Il s’agira de définir les bases de la collaboration en fournissant plusieurs mots-clés sur lesquels vous souhaitez que votre interlocuteur crée des liens pointant vers votre site web. Dans la pratique, le site A fait un lien vers le site B, et vice-versa. Encore appelée l’échange de liens réciproques, cette technique permet de nouer des relations durables et de réduire considérablement le budget consacré au netlinking.

Pour faciliter la collaboration, vous pouvez fournir des articles prêts à être publiés à votre interlocuteur. Ainsi, vous gagnerez en temps et en efficacité. En retour, il peut aussi faire pareil afin que ses liens soient publiés sur votre site. Si vous ne souhaitez pas publier des articles, votre interlocuteur peut vous autoriser à publier des commentaires avec des liens vers votre site, et vice-versa. Dans certains cas, vous pouvez opter pour un échange de liens triangulaires. Plus efficace, mais très contraignante, cette variante permet d’éviter la réciprocité et de contourner les algorithmes des moteurs de recherche.

Créer son propre réseau de blogs pour créer des backlinks

En déployant votre stratégie de netlinking, vous ne devez pas perdre de vue l’aspect pérennité des liens postés sur les sites.

De nombreux outils d’analyse existent, mais la meilleure façon d’avoir un œil sur l’ensemble de vos backlinks, c’est de créer votre propre réseau de blogs. Il s’agira de créer plusieurs blogs publiant des articles sur la thématique de votre site, et profitez pour y mettre vos liens. Généralement, ces blogs proposent juste des fonctionnalités basiques et une dizaine d’articles.

L’acquisition et la fidélisation des abonnés de ces blogs ne sont pas les paramètres qui vous intéressent. Le plus important c’est de faire l’éloge de l’activité que vous souhaitez promouvoir en plaçant subtilement des mots-clés et liens pointant vers votre site principal. Attention, n’abusez pas de cette pratique, sinon les algorithmes des moteurs de recherche vont détecter votre manœuvre comme de la tricherie. Conséquence, vous allez perdre de l’énergie et de l’argent sans avoir le retour souhaité.